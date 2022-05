Kupa e Botës Katar 2022, FIFA: Biletat tejkalojnë numrin e vendeve në stadium

FIFA ka marrë 3 milionë kërkesa për bileta në finalen e Kupës së Botës në Katar dhe një kërkesë po aq të fortë për të ndjekur disa nga ndeshjet më të rëndësishme të fazës së grupeve, megjithëse mbetet problem në lidhje me kapacitetin e kombit të vogël të Gjirit Perch për të mirëpritur tifozët.

Shifrat e zbuluara për Associated Press nga FIFA tregojnë se kishte 2,4 milionë kërkesa për bileta në ndeshjen Argjentinë-Meksikë më 26 nëntor në stadiumin Lusail me 80,000 vende dhe 1,4 milionë tifozë shpresojnë të shohin Anglinë përballë Shteteve të Bashkuara në stadiumin Al Bayt me 60,000 vende.

Në përgjithësi për turneun e planifikuar nga 21 nëntori deri më 18 dhjetor, kishte mbi 2 milionë kërkesa për bileta nga Shtetet e Bashkuara, Anglia dhe Katari pas fazës së dytë të shitjeve. Një short i rastësishëm do të përdoret për të dhënë bileta për ndeshjet ku kërkesa tejkalon kapacietetin e stadiumit.

Numri i konsiderueshëm i kërkesave për bileta mund të pasqyrojë dëshirën për të parë më shumë se një ndeshje në ditë me tifozët që përpiqen të plotësojnë kohën përpara se të shikojnë ndeshjet e vendit të tyre duke ndjekur ndeshje të tjera në një vend ku të gjitha stadiumet janë një orë udhëtim me transport publik nga zemra e Dohas.

Në përgjithësi, FIFA ka marrë mbi 23 milionë kërkesa për bileta. Mirëpritja e tifozëve është gjithashtu një sfidë e madhe, duke marrë parasysh madhësinë e vendit me shumicën e hoteleve të ndërtuara rreth Dohas./ h.ll/albeu.com