Kungulli magjik, jo vetëm për Halloween, por edhe për shëndetin

Kungull është një perimet me shumë vlerë e vjeshtës, por gjatë Halloween ai merr një tjetër kuptim, ai përdoret masivisht në këtë ditë.

Ju mund ta përdorni atë për të bërë supëra të ndryshme, sallata, byrek, por edhe thjesht të pjekur në furrë ose zgarë. Kungulli gatuhet me kripë, por edhe me sheqer.

Kungulli mund të përdoret gjithashtu si një kozmetikë natyral për lëkurën.

Kungulli është i pasur me beta-karoten dhe flavonoide, të dobishme për luftimin e plakjes së qelizave . Kungulli është gjithashtu i pasur me fibra, prandaj rregullon sistemin gastrointestinal, mbron sistemin imunitar dhe ka një efekt antioksidant. Farat e tij janë të pasura me vitaminë E dhe janë të dobishme për parandalimin e çrregullimeve të traktit urinar, veçanërisht për funksionimin e mirë të prostatës. Ato gjithashtu përmbajnë sasi të mira të triptofanit, një substancë që ndihmon në prodhimin e serotoninës, e dobishme kundër pagjumësisë dhe depresionit. Për të shijuar përfitimet, është e mira vetëm t’i gatuajmë në furrë, ose t’i shtoni një grusht në sallatë ose në një tas me kos.

Kungulli është gjithashtu i dobishëm në regjimet me kalori të ulët: siguron vetëm 18 Kcal për 100 gramë të produktit. Kjo është e mundur, pasi që përmban shumë ujë, deri në 94.5%. Karbohidratet nuk kalojnë 3.5%, ndërsa proteina, shumë pak, janë vetëm 1.1%. Kungulli ndihmon në uljen e trupit dhe luftimin e celulitit.

Kungulli i madh, mund të përdoret gjithashtu për të përgatitur një maskë të bukur dhe të thjeshtë. Vetëm pure, ose lëngun e tij e përziejmë në një tas me kos dhe mjaltë duke marrë një brumë të butë që do të aplikohen në lëkurë .

Kungulli ngadalëson plakjen e lëkurës dhe ka një efekt ushqyes, sidomos në lëkurën e thatë.