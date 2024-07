Kulla “përbindësh” në mes të Shkodrës, investitori shfaq habi të madhe pse njerëzit protestojnë

Lajmi se Shkodra do të ketë një kullë të lartë në qendër të saj, ka sjellë reagime të shumta, veçanërisht nga shkodranët, një pjesë e të cilëve po e kundërshtojnë, me argumentin se betonizon qytetin dhe prish harmoninë arkitekturore të zonës së saj historike.

Për këtë arsye ditën e hënë do të zhvillohet edhe një protestë.

Mirëpo investitori i kullës, Agustin Uldedaj, ka reaguar duke i cilësuar kritikat si sulme ndaj biznesit, madje ka shprehur habi të madhe se pse njerëzit protestojnë pasi ai thotë se kjo është një sipërmarrje private, në tokë private.

Biznesmeni, me sa duket nuk e ka të qartë që edhe në tokë private nuk mund të bëjë çfarë i lind në zemër, nëse investimi i tij ka ndikim përtej pronës së tij private dhe kundërshtohet nga banorët e qytetit. Protesta dhe kritika të tilla ndodhin në çdo vend demokratik, kur komuniteti nuk është dakord me mënyrën si zhvillohet qyteti i tyre. Por, Uldedaj i sheh këto si “sulme të dirigjuara” madje shton se janë dirigjuar nga politika, pa e shpjeguar se kush politikan po e sulmon konkretisht.

Reagimi i plotë i Agustin Uldedaj:

“Të dashur miq dhe dashamirë,

Të respektuar shkodranë,

Dy ditë më parë, në respekt të gjithë atyre që treguan interes për projektin ndërkombëtar të Hotel Rozafa Tower, bëmë një sqarim publik. Kjo edhe për transparencë hap pas hapi në lidhje me këtë projekt ambicioz, sfidë edhe për ne si investitorë privat.

Kam ndjekur jo pa shqetësim disa reagime aspak të logjikshme dhe për këtë arsye, po reagoj sërish, përsëri në respekt të të gjithë personave të interesuar.

Hotel Rozafa Tower, është një investim privat i Rozafa Group, një kompani biznesi me eksperiencë të gjatë, veç të tjerave, edhe në fushën e turizmit. Meqenë se ishte një projekt i madh dhe sfidues, organizuam një konkurs ndërkombëtar, me një juri ndërkombëtare, e cila përzgjodhi projektin fitues.

Deri në këtë moment, ne si investitorë privatë, kemi propozuar vetëm projektin. Institucionet vendore dhe ato qendrore, sipas ligjeve dhe rregullave, do ta shqyrtojnë dhe do të marrin vendimet. Si deri tani, çdo gjë është dhe do të jetë transparente, në sytë e të gjithëve, ditën për diell dhe në respekt të të gjitha kritereve.

Siç theksuam, Hotel Rozafa Tower është një investim privat, i Rozafa Group, në një truall me pronësi të certifikuar nga institucionet shtetërore prej 14 vitesh, fakt që mund ta vertetojë çdokush që është i interesuar për këtë çeshtje. Hotel Rozafa dhe i gjithë trualli, janë pronë private, siç edhe projekti dhe investimi për Hotel Rozafa Tower.

Politizimi që po i bëhet këtij investimi privat, sulmet personale ndaj nesh si investitorë, janë të pakuptimta. Digjirimi që po i bëhet një pjese të shkodranëve nga individë politikë, është i turpshëm dhe dashakeq. Investimi privat i Rozafa Group, në pronën tonë, nuk mund të përdoret si argument për të realizuar sulmet politike të ditës ndaj kundërshtarëve.

Nuk kishte ndodhur asnjëherë deri më sot, as në Shkodër dhe as në Shqipëri, që individë politikë të ndërmerrnin protesta apo peticione online kundër një projekti dhe investimi privat. Ky nuk është veçse një sulm ndaj biznesit privat, i ulët dhe sinjal i keq për të gjitha bizneset.

Do t’ju kërkonim miqësisht që politika, e të gjithë krahëve, të qëndrojë larg këtij investimi privat. Për projektin tashmë të bërë publik, do të vendosin institucionet shtetërore të ngarkuara nga ligji me ketë funksion. Le ti lëmë ato të shqyrtojnë projektin, ta analizojnë dhe të marrin vendimet e tyre.

Në fund, duam të falenderojmë të gjithë ata shkodranë por edhe përtej Shkodrës që e kanë mirëpritur e mbështetur projektin, duke na inkurajuar në sfidën tonë për të sjellë një standard të ri, më të lartë, për turizmin Veri të vendit. Ju sigurojmë se inkurajuesit e këtij projekti, janë disa fish më të shumtë se ata, që për interesa të vockla politike, nga mungesa e informacionit ose viktima të dizinformimit të dirigjuar, shkruajnë në rrjete sociale”.