Kulla në zemër të Tiranës, Blushi: Kryeqyteti po asgjësohet nga babëzia dhe korrupsioni

Sekretari i Pëgjithshëm i Partisë së Lirisë Tedi Blushi, ka reaguar në lidhje me projektin që do t’I hapë rrugë ndërtimit të një kulle 58 katëshe në qendër të Tiranës.

Ai shkruan se ndërtimi i saj nuk sjellë asnjë të mirë për kryeqytetin, ndërsa thekson se përfituesit kryesorë janë kreu i bashkisë Tiranë Erion Veliaj dhe klientët e tij.

Reagimi i Blushit:

Kulla 58 katëshe në zemër të Tiranës, Blushi: Do prishë të vetmin park që kishte mbijetuar në Tiranë, vetëm Veliaj dhe klientët e tij do përfitojnë

Nga Tedi Blushi

Babëzia dhe marrëzia për të shkatërruar çdo hapësirë të gjelbërt të Tiranës, nuk është gjë tjetër veçse korrupsion dhe përfitim personal i Erion Veliaj në kurriz të shëndetit të qytetarëve dhe të vetë kryeqytetit, që armik më të madh se ky Kryetar Bashkie nuk ka njohur kurrë.

Një kullë 58 katshe do ndërtohet në zemër të Tiranës në të vetmin park që kishte mbijetuar derimë tani shumë pranë Bashkisë së Tiranës.

Një tjetër monstër betoni që nuk do të sjellë asgjë për kryeqytetin dhe banorët e tij, vetëm sa do t’i shtojë shëmtinë, do t’i asgjesojë edhe këtë trashëgimi, do të sjellë më pak oksigjen dhe më shumë ndotje të ajrit, më shumë sëmundje për mushkëritë e qytetarëve, një hapësirë publike të gjelbërt dhe një kend shplodhje më pak, dhe pa diskutim më shumë trafik.

Vetëm Erion Veliaj dhe klientët e tij do të përfitojnë më shumë para! Më shumë para në kurriz të jetëve të qytetarëve dhe të vetë Tiranës, që çdo ditë po asgjesohet nga babëzia, korrupsioni dhe paligjshmëria!

Ky është krim dhe autori është Erion Veliaj!