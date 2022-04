Kujtim Gjuzi mesazh popullit: Presidenti është qeramarës, unë vetë jam për monarki

Pas shpalljes së kandidaturave për president nga një sërë personazhesh epike, ka ardhur edhe reagimi i ish-deputetit të PD-së Kujtim Gjuzi.

Gjuzi thotë se është për monarki dhe jo për republikë, pasi sipas tij, presidenti është thjeshtë një qeramarrës.

“Une jam per Monarki si Danimarka Zvicrra Holand Belgjika. Presidenti per mua eshte nje qeramarres ma shume. Klm Cameria me republike i mbetet hajnave te Gjermanit Oto 1821 ndryshe”, thote ai teksa shton:

“Presidenti i Ri.

Presidenti i Ri ne mendimin konservaror duhet te kete keto Cilesi.

A – Te jete nje personalitet publik i Shquar.

B – Te jete nje Familjar tradicional i pa perfolur ne jeten Roze.

C – Te jete nje qytetar/e i/e pa perfolur per Korrupsion dhe lidhje me Krimin.

Vo. Konservatoret punojne per ndryshim te formes se Regjimit.

Ne mbeshtesim:

( Rikthimin e Dinastise 7 Monarki Kushtetuese Familja Mbreterore Zog I )

PS – President i zgjedhur nga Populli.

Republika Parlamentare pas 77 vjet duket e Deshtuar”, shkruan Gjuzi./albeu.com/