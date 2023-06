Kujdes nga “mëkatarët” e horoskopit, këto shenja mund t’jua kthejnë jetën në ferr

Katër shenjat që do t’ju tregojmë më poshtë “mëkatojnë” shpesh. Jo se të tetë të tjerët janë engjëj, por le të themi se këta mbajnë primaret, për sa i përket elementeve negative të karakterit të tyre. Le të shohim se për cilat shenja po flasim:

BINJAKËT

Binjakët janë mëkat në vetvete. Ai është një njeri që ndryshon gjithmonë mendje, është me dy fytyra, nuk e di se me cilin vetvete po flet për momentin dhe është nënë e mashtrimit. Gënjeshtra është në majë të buzëve të tij në çdo bisedë. Binjakët janë ngacmuesi më i madh i zodiakut. Ai është aq i aftë për të mashtruar njerëzit edhe nga hipokritët më të mëdhenj. Ai mund t’ju shesë alga deti për fjongo mëndafshi dhe t’ju gënjejë nëse ka një lidhje dashurie me ju ose ndonjë lloj marrëdhënieje tjetër, vetëm për të dalë nga situatat, për të dalë në krye ose për të arritur qëllimin e tij.

DASHI

Problemi i madh i Dashit është se ata janë konfliktuar. Ai është shumë agresiv ndaj mjedisit të tij dhe nuk lë të “bjerë” një bisedë. Ai është gjithmonë i gatshëm për të menduar keq, lufton me veten e tij dhe kërkon që të gjithë të ndajnë pikëpamjet e tij. Nëse nuk jeni dakord me të, atëherë automatikisht jeni kundër tij dhe armiku i tij. Ai nuk mund të pranojë mendime dhe ide të ndryshme. Vetëm ai ka të drejtë dhe zgjedh drejt. Ju jeni gjithmonë gabim dhe me inteligjencë inferiore. Të paktën kështu ju sheh dhe si trajton.

DEMI

Demi, nga ana tjetër, mund të mos jetë agresiv ose nervoz, por ata janë plotësisht posesiv. Nëse e keni parë Zotin e unazave, do ta mbani mend Gollum-in me frazën famëkeqe “e shtrenjta ime”. Kështu është Demi me të gjitha pasuritë e tij. Ai nuk ndan as më të voglën. Dhe e keqja është se ai është posesiv ndaj njerëzve dhe marrëdhënies së tij. Partneren e konsideron të tijën dhe e trajton si… “pronar”. Demi, që të ndihet i sigurt, i lumtur dhe i suksesshëm, duhet të ketë shumë pasuri materiale. Ai është i pangopur si për para ashtu edhe për objekte. Askush nuk e prek atë që është e tij dhe nuk e ndan atë.

AKREPI

Dhe ne e mbyllim listën tonë të lidhur me shenjën që mund ta bëjë edhe zotin e ferrit t’i përkulet dhe ta ketë atë si të djathtën e tij. Akrepi është “ferr” në vetvete. Le ta pranojmë… Ata që e kanë njohur mirë anën e keqe të Akrepit duhet të thonë se sa shumë kanë vuajtur në “kthetrat” e tij. Ai mban inat, nuk harron kurrë, nuk kalon as më të voglën gjë, nuk i jep rrugë inatit, është njeriu më hakmarrës që keni parë dhe qershia mbi tortë është se ai nuk ka mëdyshje. Ai është i pamëshirshëm dhe nuk ngurron të ulet shumë poshtë për të marrë hakun e tij. Ai dëshiron të ketë nën kontroll gjithçka, kështu që lehtë mund ta quash diktator.