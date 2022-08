Kujdes mos përdorni ujë ose alkool, ja çfarë ju ndihmon për të pastruar celularin tuaj

Ne përdorim telefonat tanë çdo ditë në shtëpi në kohën tonë të lirë, në transport, në punë.

Thjesht mendoni se sa baktere futen në telefonin tonë në atë mënyrë në një ditë.

Këtu janë disa këshilla se si ta pastroni plotësisht telefonin tuaj.

Lagni një pjesë të leckës me ujë dhe fshijeni telefonin. Për të shmangur dëmtimin, mos spërkatni ujë direkt në telefon. Pasi ta keni fshirë me një pjesë të lagur, fshijeni telefonin me një pjesë të thatë të leckës, në mënyrë që të largoni qartë lagështinë e mbetur .

Ju mund t’i përdorni shkopinjtë për të pastruar të gjitha thërrimet dhe grimcat e pluhurit që ngecin midis ekranit dhe pjesës tjetër të telefonit. Mund të përdorni edhe shkopinjtë e veshit për të pastruar portat (hyrja për karikuesin ose kufjet), si dhe kutitë ose maskat.

Përdorni shirit ngjitës

Papastërtitë nga hapja e altoparlantit dhe pjesa e jashtme e portave më të gjera mund të pastrohen gjithashtu me shirit ngjitës. Thjesht prisni një copë shirit ngjitës të çdo lloji dhe ngjiteni në vendet e përmendura, në mënyrë që të mbledhë pluhurin.

Pastrimi me një furçë të butë

Kur bëhet fjalë për pastrimin e portave dhe altoparlantëve, mund të përdorni gjithashtu një furçë të butë.

Nëse keni ndonjë problem ose dyshim, gjithmonë mund ta çoni telefonin në qendrën më të afërt të shërbimit dhe ta lini atje për pastrim, ose të merrni këshilla se si mund ta bëni vetë./albeu.com