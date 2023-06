Kujdes kur i blini! Tregohuni të vëmendshëm me këto ushqime në supermarket

Vizita në super market është një nga zakonet e preferuara të të gjithëve dhe shumë preferojnë që produktet t’i zgjedhin personalisht.

Çfarë duhet të kemi parasysh në një produkt? Por sigurisht etiketa ushqyese! Mund të marrim informacion për vlerën e tij kalorike, për makronutrientët që përmban (karbohidratet, proteinat, lipidet), por edhe për përbërësit nga të cilët është prodhuar. Duke lexuar etiketën e një ushqimi, ne mund t’i krahasojmë produktet me njëri-tjetrin dhe, në fund të fundit, të bëjmë zgjedhje më korrekte dhe ushqyese. Le të shohim disa ushqime që duhet të hiqni nga lista e super marketeve dhe cilat alternativa më të mira keni.

Mishi i përpunuar

Mishrat e ftohtë i përkasin kategorisë së mishit të përpunuar (po, gjeli i detit është i njëjtë!). Për prodhimin e tyre përdoren metoda si pirja e duhanit, plakja, shtimi i kripës dhe përdorimi i kimikateve si nitriti i natriumit. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, ato janë kategorizuar si kancerogjene të tipit 1, pra kemi të dhëna shkencore që lidhen me shfaqjen e llojeve të ndryshme të kancerit. Sugjerohet konsumimi i tyre herë pas here ndërsa një sasi e pranueshme është 30g. javën.

Me çfarë mund t’i zëvendësojmë ato?

Nëse jeni mësuar të hani bukë të thekur ose sanduiçe dhe ju duket e pamundur pa sallam, ka disa ide për ju! Mund të shtoni vezë, pulë të freskët në copa, avokado, dy lloje djathi p.sh. djathë katik dhe shumë të tjera.

Gjalpë arrash

Kjo kategori e veçantë ushqimore ka evoluar shumë vitet e fundit dhe tani shohim shumë opsione nga kompani të ndryshme! Gjalpi i kikirikut, gjalpi i lajthisë, gjalpi i fëstëkut apo shqemeve janë vetëm disa nga opsionet që keni. Por a janë të gjithë njësoj? Përgjigja është jo! Nëse kthehemi dhe lexojmë me kujdes etiketën e produktit do të shohim se mund të përmbajë përbërës që duhen shmangur. Përbërësit si vaji i palmës, vaji i farave të pambukut, sheqeri, aromat dhe ngjyrat janë disa nga gjërat që do të na bëjnë ta lëmë produktin sërish në raft.

Çfarë mund të zgjedhim?

Zgjidhni produkte përbërësit e të cilëve janë 100% arra ose përzierjen e arrave që dëshironi! Në fund të fundit, tani ka disa kompani të vogla greke që krijojnë gjalpat e tyre të frutave me pak përbërës dhe “të pastër”.

Bare dhe drithëra për mëngjes

Zakonisht mbulon një seksion të madh në raftet e super marketeve me shumë opsione. Por a janë të gjitha opsionet të mira dhe të shëndetshme? Me siguri jo! Kategoria e drithërave të mëngjesit si shufra e drithërave shpesh përfshin një përbërës kryesor që është shumë lart në listën e përbërësve të tij dhe që nuk është askush tjetër përveç sheqerit. Zakonisht sheqeri është në 3 përbërësit e parë, gjë që tregon se është në përmbajtje të lartë në produktin e caktuar.

Por përveç sheqerit, nëse lexojmë me kujdes pjesën tjetër të përbërësve në etiketë, do të shohim shumë fjalë të panjohura. Këta përbërës janë zakonisht aditivë ose përmirësues të shijes, vajra bimore të rafinuar dhe përdoren për t’i bërë ato më tërheqëse. Në këtë mënyrë krijohet një produkt i hiper-përpunuar që është larg ushqimeve natyrale si në teksturë ashtu edhe në ushqim. Në fakt, të dhënat e fundit për produktet ultra të përpunuara tregojnë se konsumi i tyre lidhet me obezitetin dhe mosfunksionimin e zorrëve.

Cili është opsioni më i mirë?

Ka qartësisht opsione të vlefshme në treg. Është e rëndësishme të lexoni etiketën e produktit – zakonisht sa më të thjeshtë dhe më të kuptueshëm të jenë përbërësit, aq më i besueshëm është. Sigurisht, ekziston gjithmonë mundësia që të bëni vetë bare ose granola të bëra vetë me përbërës shumë të thjeshtë.

Ëmbëlsirat me kos

Mbërrijmë në seksionin e frigoriferëve të super marketit sepse duam të vendosim një kos në shportën tonë. Por a kemi zgjedhur vërtet një kos? Veçanërisht tërheqëse me përbërës imagjinativë që në pamje ngjajnë shumë me kosin, janë ëmbëlsirat me kos. Me përbërës si xhelatinë, sheqer, ëmbëlsues, niseshte të modifikuar, biskotë, shurupe të ndryshme etj., krijohet një produkt mjaft i përpunuar, që nga ana ushqyese ndoshta nuk na mbulon.

Cili është opsioni më i mirë?

Kos i thjeshtë. Nëse e keni të vështirë ta hani të thjeshtë, mund të shtoni shumë lehtë fruta të freskëta ose të thata, arra, lëvozhgë limoni ose portokalli, pika çokollate, mjaltë, kafshata tërshërë e shumë të tjera. Ka kaq shumë ide për të bërë tasin tuaj me kos dhe ju premtoj se do të jetë shumë më i shijshëm se ëmbëlsira e gatshme e kosit që do të blini.