“Ku q* unë për qytetarët …”, mjekët në Fier lëshojnë receta kundrejt parave

Një ish-përdorues droge që prej disa vitesh trajtohet me metadon, një medikament, që frenon dëshirën për drogë ankohet se mjeku toksikolog Endri Mandro në Fier nuk i jep metadonin që e ka detyrim t’ia japë një herë në javë.

Sipas denoncuesit, meqë ky i fundit është ankuar nëpër institucione, se mjeku në fjalë e shet metadonin ai e ka marrë inat dhe ia ka ndaluar dhënien.“Nuk më jep ilaçin që më takon. Është ilaçi i metadon kundër varësisë. Doktori tani nuk më jep atë që duhet të më japë që më takon me ligj dhe falas, por kërkon lekë. Jam ankuar para disa kohësh sepse ai shiste me sasira të mëdha edhe jam ankuar në institucionet përkatëse. Endri e quajnë mjekun. E kemi falas çdo javë, çdo ditë të hënë dhe të hënë për të hënë dhe e kemi falas nga shteti. Në muajt Korrik, në muajt e beharit, këto 6 muajt e fundit, ai ka pasur ilaç dhe nuk ma ka dhënë ilaçin në disa javë sepse nuk i kam ofruar para. Terapinë që nuk ma ka ofruar mua unë e kam marrë nga shokët e tjerë. Domethënë shokët e mi ku e marrin ilaçin? Ata e marrin, unë nuk e marr”.

Përmes kamerës së fshehtë të emisionit tonë jo vetëm mjeku Mandro, por edhe një mjek tjetër toksikolog në Fier lëshojnë një recetë kundrejt ryshfetit.

Denoncuesi thotë se mjeku Mandro sillet në mënyrë arrogante duke e kapur për fyti e duke e sharë e kërcënuar.

“Me mua ai sillet shumë arrogant, tërë presione, kap prej fyti, është shumë agresiv, shfryn. Jam ndjerë si një bidon, si një mbeturinë që e shkel me këmbë dikush”, tha denoncuesi.

Nëpërmjet një audioje vërtetohet se ky mjek përveçse nuk ka etikën profesionale përdor gjuhë denigruese ndaj pacientit.

Pacienti: Të marr ilaçin dhe të pres, o vëlla.

Mjeku Endri Mandro: Kokën time nuk e mat dot!

Pacienti: Do më japësh ilaçin mua?

Mjeku Endri Mandro: Jo! Ik ankohu, ku të duash!

Mjeku Endri Mandro: Dil pak jashtë! Ku q* unë për qytetarët! S’dua t’ia di për qytetarët! Ky është “lebaxhi”, që më tregon mua, që e holloj me ujë (metadonin), unë të q* ujin ty dhe kujtdo! Nuk më njeh mirë ti mua!

Pacienti: Do marr policinë tani…

Mjeku Endri Mandro: Po ça polici leshi, do të të bëj pi** këtu, ku je!

Pacienti: Mos përfito, që je këtu në institucion!

Mjeku Endri Mandro: Të q* unë me gjithë institucion! Ça terapie! Kujt i tregon çërrin ti!

Pacienti: Do, që të të shtrihem përdhe (të të përgjërohem)?

Mjeku Endri Mandro: Të shtrihesh në përdhe ti?

Pacienti: Ti më ofendove.

Mjeku Endri Mandro: Ore, unë të ofendoj prapë, ore, të ofendoj prapë!

Kur u ankua te Drejtori i Njësisë Vendore të Kujdesit Shëndetësor Fier, Arbër Arapi, edhe ky i fundit i bëri presion.

“Ky drejtori është Arbër Arapi dhe është përgjegjës direkt për ilaçin që marrim ne. Ky doktori thotë se në qoftë se ti sillesh mirë, ne do sillemi mirë. Më bën presion me pambuk domethënë. Nëse unë ankohem lart e më lart, aq më keq do e kesh dhe ti më thotë, e kupton. Sa dal nga institucioni që kam bërë ankesën direkt ai njoftohet në telefon”, tha denoncuesi.

Arbër Arapi, drejtor i NjVKSh Fier: Varet, sesi je sjellë. Në momentin, që ti sillesh kot, ne, normalisht do veprojmë me tonën.

Pacienti: Po ai të më ofendojë në orar të punës dhe në sy të njerëzve?

Arbër Arapi, drejtor i NjVKSh Fier: Po pse, ty të ka prekur kjo pjesa në sy të njerëzve? Nëse në vazhdim do të sillesh korrekt, do marrësh sasinë në ditën dhe orën e caktuar. Por, ama, nëse ti sillesh korrekt. Nëse ti nuk do sillesh korrekt, ndryshojnë gjërat.

Për marrë metadonin, duhet një rekomandim nga mjeku Lulzim Banushaj, meqë i infiltruari ynë nuk është i regjistruar. Mjeku Banushaj i jep një recetë për një sasi tre ditore, në këmbim të 2000 lekëve, pa e vizituar fare.

Ky emër është i njohur në “Stop”. Bëhet fjalë për rastin kur mjekët në Fier rrahën djalin e një pacienti, mes tyre edhe Banushaj.

Mjeku Lulzim Banushaj: Duhet të bësh analizë! Pa analizë nuk bëhet dot. Edhe, jo vëllai im të jesh, po ca të them unë, edhe xhelati im, të më heqësh kokën, s’ta jap dot. Jo, jo, është e pamundur! Është e padiskutueshme!

I inflirtuari: Po një kafe do ta pish!

Mjeku Lulzim Banushaj: Tani, lëre, nuk dua asnjë gjë! Asgjë nuk dua, po rri tani! Domethënë, kështu… Nuk bëhet ajo…Nuk është çështje leku, është çështje…