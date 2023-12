Ku ndryshojnë Top-i i famshëm dhe Shullazi?

Gjobvënësit e rinj nuk njihnin rregulla shteti, nuk kishin as parime e as mëshirë. Ata ishin idhujtarë të parasë dhe të dhunës, njerëz të pamëshirshëm me identitet kriminal të fortë dhe shpesh me personalitet të shumëfishtë. Me ata nuk bëhej shaka. Sa për të përmendur një rast, biznesmeni Koço Dado u zhduk pasi familja e tij refuzoi (apo vonoi) pagesën prej qindra mijëra dollarësh.