Ku ndodhet Arben Ahmetaj? Si përgjigjet Altin Dumani para gazetarëve

Ditën e sotme, Kreu i SPAK Altin Dumani, në një takim me gazetarët, është pyetur në lidhje me vendndodhjen e ish-ministrit Ahmetaj, i shpallur në kërkim ndërkombëtar, në lidhje me aferën e inceneratorëve.

Dumani u tha gazetarëve se çështja është në hetim dhe se nuk mund të ndante me ta informacionet mbi vendndodhjen e Ahmetajt.

“Arben Ahmetaj për ne është një person që kërkohet ndërkombëtarisht. S’mund të them asgjë mbi informacionet që kërkoni për vendndodhjen, nuk e ndajmë dot këtu. Ai në raport me SPAK është në kërkim. Është një çështje që po hetohet përditë”,është shprehur Altin Dumani.