Gabimet që po çojnë Rusinë drejt katastrofës në Ukrainë

Rusia ka një nga forcat e armatosura më të mëdha dhe më të fuqishme në botë, por nuk e ka treguar diçka të tillë në luftën kundër Ukrainës, shkruan BBC.

Shumë analistë ushtarakë në Perëndim janë befasuar nga performanca e saj në fushën e betejës deri më tani, dhe disa e kanë cilësuar “të mjerë”. Përparimi ushtarak duket se ka ngecur dhe një pjesë janë të shqetësuar nëse Rusia do të marrë veten nga humbjet që ka pësuar.

Këtë javë, një zyrtar i lartë ushtarak i NATO-s tha për BBC-në: “Rusët qartësisht nuk i kanë arritur qëllimet e tyre dhe ndoshta nuk do t’i arrijnë”.

Por ku ka gabuar Rusia?

Gabimi i parë i Kremlinit është nënvlerësimi i rezistencës dhe aftësive të forcave të armatosura të Ukrainës.

Gabimi i parë i Rusisë ishte nënvlerësimi i forcës së rezistencës dhe aftësive të forcave më të vogla të armatosura të Ukrainës. Rusia ka një buxhet vjetor të mbrojtjes prej më shumë se 60 miliardë dollarë, krahasuar me shpenzimet e Ukrainës prej pak më shumë se 4 miliardë dollarë.

Në të njëjtën kohë, Rusia dhe shumë të tjerë duket se i kanë mbivlerësuar fuqitë e veta ushtarake. Presidenti Putin kishte nisur një program ambicioz modernizimi për ushtrinë e tij dhe ai gjithashtu mund të ketë besuar zhurmën e tij.

Një zyrtar i lartë ushtarak britanik tha se pjesa më e madhe e investimit të Rusisë ishte shpenzuar në arsenalin dhe eksperimentimin e saj të madh bërthamor, që përfshinte zhvillimin e armëve të reja si raketat hipersonike. Rusia supozohet të ketë ndërtuar tankun më të avancuar në botë – T-14 Armata. Por ndërsa është parë në Paradën e Ditës së Fitores në Moskë në Sheshin e Kuq, ai ka munguar në betejë. Shumica e asaj që Rusia ka vënë në terren janë tanke të vjetra T-72, transportues të blinduar të personelit, artileri dhe raketahedhës.

Në fillim të pushtimit, Rusia kishte një avantazh të qartë në ajër, me avionët luftarakë që kishte lëvizur pranë kufirit, duke tejkaluar numrin e forcave ajrore të Ukrainës me më shumë se tre me një. Shumica e analistëve ushtarakë supozuan se forca pushtuese do të fitonte shpejt epërsinë në ajër, por jo. Mbrojtja ajrore e Ukrainës është ende efektive, duke kufizuar aftësinë e Rusisë për të manovruar.

Moska gjithashtu mund të ketë supozuar se forcat e saj speciale do të luanin një rol të rëndësishëm, duke ndihmuar në marrjen e një goditjeje të shpejtë dhe vendimtare.

Një zyrtar i lartë i inteligjencës perëndimore i tha BBC-së se Rusia mendonte se mund të dislokonte njësi më të lehta, si parashutistët Spetsnatz dhe VDV, “për të eliminuar një numër të vogël mbrojtës dhe kaq do të ishte”. Por në ditët e para sulmi i tyre me helikopter në aeroportin Hostomel, pak jashtë Kievit, u zmbraps, duke i mohuar Rusisë një urë ajrore për të sjellë trupa, pajisje dhe furnizime.

Në vend të kësaj, Rusisë i është dashur të transportojë furnizimet e saj kryesisht me rrugë. Kjo ka krijuar bllokime trafiku dhe pika mbytjeje, të cilat janë objektiva të lehta për t’u zënë pritë nga forcat ukrainase. Disa forca të blinduara të rënda kanë dalë nga rruga, vetëm për t’u ngecur në baltë, duke përforcuar imazhin e një ushtrie që është “mbytur”.

Ndërkohë, kolona e gjatë e blinduar e Rusisë nga veriu që u kap nga satelitët nuk ka arritur ende të rrethojë Kievin. Përparimet më të rëndësishme kanë ardhur nga jugu, ku ajo ka mundur të përdorë linjat hekurudhore për të rifurnizuar forcat e saj. Sekretari i Mbrojtjes i Mbretërisë së Bashkuar, Ben Wallace, i tha BBC-së se forcat e Presidentit Putin “kanë humbur momentin”.

“Ata kanë ngecur dhe ngadalë, por me siguri po marrin viktima të konsiderueshme.”

Humbet dhe morali i ulët i ushtarëve

Rusia kishte grumbulluar një forcë prej rreth 190,000 trupash për këtë pushtim dhe shumica e tyre tashmë janë angazhuar në betejë. Por ata kanë humbur tashmë rreth 10% të asaj force. Nuk ka shifra të besueshme për shkallën e humbjeve të Rusisë apo Ukrainës. Ukraina pretendon se ka vrarë 14,000 trupa ruse, megjithëse SHBA vlerëson se është ndoshta gjysma e këtij numri.

Zyrtarët perëndimorë thonë se ka gjithashtu dëshmi të rënies së moralit midis luftëtarëve rusë, me një që thotë se ishte “shumë, shumë, i ulët”. Një tjetër tha se trupat kishin “të ftohtë, ishin të lodhur dhe të uritur”, pasi ata kishin pritur tashmë në dëborë për javë të tëra në Bjellorusi dhe Rusi përpara se t’u jepej urdhri për të pushtuar.

Rusia tashmë është detyruar të kërkojë më shumë trupa për të kompensuar humbjet e saj, duke përfshirë lëvizjen në njësitë rezervë nga aq larg si në lindje të vendit dhe Armenia. Zyrtarët perëndimorë besojnë se është gjithashtu “shumë e mundshme” që trupat e huaja nga Siria do t’i bashkohen së shpejti luftës, së bashku me mercenarët nga grupi i saj sekret Wagner. Një zyrtar i lartë ushtarak i NATO-s tha se kjo ishte një shenjë se po “gërvishte fundin e fuçisë”.

Zinxhiri i furnizimit

Rusia ka luftuar me bazat. Ekziston një thënie e vjetër ushtarake që amatorët flasin për taktika ndërsa profesionistët studiojnë logjistikë. Ka prova që Rusia nuk e ka konsideruar mjaftueshëm atë. Kolonat e blinduara kanë mbetur pa karburant, ushqim dhe municione. Automjetet janë prishur dhe janë lënë të braktisura, më pas janë tërhequr nga traktorët ukrainas.

Zyrtarët perëndimorë besojnë gjithashtu se Rusisë mund t’i mbarojnë disa municione. Ajo tashmë ka gjuajtur midis 850 dhe 900 municione precize me rreze të gjatë, duke përfshirë raketa lundrimi, të cilat janë më të vështira për t’u zëvendësuar sesa armët e padrejtuara. Zyrtarët amerikanë kanë paralajmëruar se Rusia i është afruar Kinës për të ndihmuar në adresimin e disa prej mungesave të saj.

Në të kundërt, ka pasur një rrjedhë të qëndrueshme të armëve të furnizuara nga Perëndimi që shkojnë në Ukrainë, gjë që ka qenë një nxitje për moralin e saj. SHBA sapo ka njoftuar se do të sigurojë 800 milionë dollarë shtesë në mbështetje të mbrojtjes. Si dhe më shumë raketa antitank dhe kundërajrore, pritet të përfshijë Switchblade, i cili është një dron i vogël, i zhvilluar në SHBA, “kamikaz” që mund të mbahet në një çantë shpine përpara se të lëshohet për të shpërndarë një eksploziv të vogël në objektiva në tokë.

Zyrtarët perëndimorë ende paralajmërojnë se presidenti Putin mund të “dyfishohet me brutalitet më të madh”. Ata thonë se ai ka ende fuqi të mjaftueshme zjarri për të bombarduar qytetet e Ukrainës për një “periudhë të konsiderueshme kohore”.

Pavarësisht pengesave, një zyrtar i inteligjencës tha se presidenti Putin “nuk ka gjasa të pengohet dhe në vend të kësaj mund të përshkallëzojë. Ai ka të ngjarë të mbetet i sigurt se Rusia mund ta mposhtë ushtarakisht Ukrainën”. Dhe ndërsa forcat ukrainase kanë treguar rezistencë të ashpër, i njëjti zyrtar paralajmëroi se pa furnizime të konsiderueshme edhe ato mund të “shpenzohen përfundimisht në aspektin e municioneve dhe numrave”. Shanset mund të jenë më të mira se kur filloi lufta, por ato ende duken të grumbulluara kundër Ukrainës. /abcnews.al/