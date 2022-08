Kthimi në punë pas pushimeve, 4 këshilla si mos ta përjetoni rëndë

Doni apo nuk doni, pushimet verore kanë marrë fund. Plazhi, festat në bregdet e pary-t në orët e vona tani do t’i zëvendësojë punë dhe me siguri ato ju kanë ndihmuar të rifreskoheni dhe të mblidhi energjitë. Megjithëse mund të jeni të freskët, kthimi në rutinë është i vështirë. Për këtë arsye, albeu.com ju sjell më poshtë 4 këshilla.

Organizohu

Në rast se nuk e keni të përgatitur listën tuaj të detyrave, është koha të filloni të bëni një të tillë. Duke shkruar dhe duke i dhënë përparësi të gjitha detyrave që duhet të përfundoni, do të bëhet më e lehtë për të trajtuar punën tuaj. Ju mund t’i zbërtheni projektet e mëdha në detyra të zbatueshme për t’i bërë ato më të menaxhueshme. Zgjedhja e detyrave pas përfundimit të tyre, qofshin ato të mëdha apo të vogla, do t’ju japë një ndjenjë të arritjes dhe do të rrisë produktivitetin. Megjithatë, ky organizim nuk duhet të kufizohet në listën tuaj të detyrave. Një mënyrë tjetër për t’u organizuar është thjesht duke pastruar tryezën tuaj. Hiqni të gjithë rrëmujën e panevojshme. Në fund të fundit, një tavolinë e rregullt është e barabartë me një mendje të rregullt.

Vendos qëllime

Shtatori shënon një fillim të ri. Mënyra më e mirë për t’u motivuar dhe emocionuar për punën është duke vendosur qëllime të reja. Këto nuk duhet të jenë afatgjata ose tepër ambicioze. Qëllimet e vogla dhe të menaxhueshme janë të mjaftueshme për të filluar. Gjeni kohë në ditën tuaj të parë për të reflektuar, për t’u frymëzuar dhe për të planifikuar qëllime të reja.

Përqendrohu te pozitivja

Është krejtësisht normale të mos emocionohesh herë pas here për punën. Sidomos pasi keni shijuar një pushim ku mund të hiqni dorë nga të gjitha përgjegjësitë tuaja profesionale. Edhe pse është e lehtë të përqendroheni në aspektet negative të punës tuaj dhe jo në aspektet pozitive, kjo nuk do t’ju bëjë asnjë favor. Duke adoptuar një mentalitet pozitiv ndaj profesionit tuaj, do të gjeni më shumë kënaqësi në kryerjen e aktiviteteve tuaja të përditshme të punës.

Trajtoje veten

Mos u trego shumë i ashpër me veten. Zakonisht duhet pak kohë për t’u kthyer në rrjedhën tuaj të rregullt të punës. Për të lehtësuar procesin, mund ta trajtoni veten me një drekë të këndshme, të dëgjoni muzikë ose t’i blini vetes një dhuratë të vogël. Mos harroni të bëni një pushim të vogël herë pas here për të marrë pak ajër të pastër. Do t’ju mbajë energjikë dhe ekspozimi ndaj dritës së diellit do t’ju japë një nxitje të serotoninës. Ky hormon i lumturisë me siguri do të përmirësojë disponimin tuaj.