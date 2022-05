Kthesa historike e Finlandës, bën kërkesë për t’u anëtarësuar në NATO

Finlanda duhet të paraqesë një kërkesë për t’u bashkuar me aleancën ushtarake të NATO-s, thanë presidenti finlandez Sauli Niinisto dhe kryeministrja Sanna Marin në një deklaratë të përbashkët sot.

“Finlanda duhet të aplikojë për anëtarësim në NATO pa vonesë,” thanë Niinisto dhe Marin në një deklaratë të përbashkët.

Ky është një ndryshim i madh i politikës i shkaktuar nga pushtimi i Ukrainës nga Rusia.

Finlanda, e cila ndan një kufi prej 1,300 km dhe një të kaluar të vështirë me Rusinë, ka mbetur më parë jashtë aleancës

Deklarata e plotë:

Gjatë kësaj pranvere, është zhvilluar një diskutim i rëndësishëm për anëtarësimin e mundshëm të Finlandës në NATO. Është dashur kohë që parlamenti dhe e gjithë shoqëria të vendosin qëndrimet e tyre për këtë çështje. Është dashur kohë për kontakte të ngushta ndërkombëtare me NATO-n dhe vendet anëtare të saj, si dhe me Suedinë. Ne kemi dashur t’i japim diskutimit hapësirën që kërkonte. Tani që momenti i vendimmarrjes është afër, ne shprehim qëndrimet tona të barabarta, edhe për informim para grupeve dhe partive parlamentare. Anëtarësimi në NATO do të forconte sigurinë e Finlandës. Si një anëtare e NATO-s, Finlanda do të forconte të gjithë aleancën e mbrojtjes. Finlanda duhet të aplikojë për anëtarësim në NATO pa vonesë. Shpresojmë që hapat kombëtarë që duhen ende për të marrë këtë vendim do të ndërmerren me shpejtësi brenda ditëve në vijim./albeu.com