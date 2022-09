Kthesa e motit/ Dy ditët kur vendi do të përballet me stuhi dhe situatë problematike, meteorologu: Si mbyllet muaji shtator

Dita e sotme, por po ashu edhe fundjava parashikohen të jenë në dominimin e kthjellimeve, kalimeve të pakta të vranësirave të cilat do të jenë më të dukshme në zonat malore.

Në qytet bregdetare dhe zonën e ulëtpriten kryesisht kthejllime. Temperaturat e ajrit priten të ngjiten dhe të ngjiten deri në 27 gradë clecius. Por edhe në zonat e thella temperaturat do arrijnë deri në 23-24 gradë celius.

Në orët e para të mëngjesit dhe të mbrëmjes pritet që minimumet në zonat malore 7 gradë celcius, ndërsa në zonat e thella pritet deri në 5 gradë, ben me dije Hakil Osmani.

Përsa i përket javës së ardhshme, pritet që vendin ta përshkrojë një sistem i dendur vranësirash. Në fundjavë pritet një situatë mjaft problematike në brigjet e Italisë e cila do jetë në fillim në qendër e më pas do kapi jugun gradualisht duke sjell ndryshime edhe në territorin shqiptarë. Shqipëria do të preket në fillimin e javës së ardhshme.

Pasi të kaloj ky sistem vranësisrash për 2-3 ditë në territorin shqiptar. Pritet që ditët e fundit të shtatorit të jenë me mot të kthjellët dhe të freskët. Temperaturat do të jenë rreth 25 gradë celius vlerat maksimale./albeu.com/