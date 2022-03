Kryente marrëdhënie me të mitur, arrestohet i riu në Elbasan

Policia e Elbasanit ka vënë në pranga një 21-vjeçar për veprën penale “ Marrëdhënie seksuale ose homoseksulae me dhunë me të mitur të moshës 14-18 vjeç”.

Shtetasi K.T, banues në lagjen “5 Maji” dyshohet se ka kryer marrëdhënie me dhunë me një shtetase 17 vjeçe.

Materialet i kanë kaluar Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Elbasan, për veprime të mëtejshme.

Njoftimi i policisë:

Elbasan

Specialistët e Hetimit të Krimit të Komisariatit të Policisë Gramsh proceduan penalisht shtetasen L. B., 39 vjeçe, banuese në lagjen “Sporti” Gramsh, për veprën penale “Ndërtimi i paligjshëm”, pasi u kostatua duke kryer punime ndërtimi, pa lejen përkatëse.

