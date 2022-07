Kryeministri spanjoll heq kravatën si mënyrë për të kursyer energjinë, u drejtohet punonjësve të zyrave: Bëni dhe ju si unë!

Kryeministri spanjoll Pedro Sanchez u ka bërë thirrje punëtorëve në sektorin publik dhe privat që të mos mbajnë kravata, si një masë e kursimit të energjisë në vapë.

Sanchez tha se qeveria e tij do të miratojë masa “urgjente” të kursimit të energjisë të hënën, ndërsa vendet evropiane përpiqen të bëhen më pak të varura nga gazi rus pas luftës në Ukrainë, raporton BBC.

Të premten, temperaturat arritën në 36 gradë celsus në Madrid dhe 39 gradë celsius në Sevilje.

Gjatë javëve të fundit Evropa ka përjetuar temperatura rekord të larta.

Në një konferencë shtypi në Madrid, Sanchez vuri në dukje se ai nuk kishte veshur kravatë, dhe tha se donte që ministrat e tij, zyrtarët publikë dhe punëtorët në sektorin privat të bënin të njëjtën gjë.

“Kjo do të thotë se ne të gjithë mund të kursejmë energji”, shtoi ai.

Kryeministri tha se masa do të sigurojë që njerëzit të qëndrojnë më të freskët dhe për rrjedhojë do të ulin kostot e energjisë, sepse kondicionerët do të përdoren më rrallë.

Spanja nuk është e para që ndërmerr këtë veprim. Në vitin 2011, Japonia prezantoi fushatën e saj “Super Cool Biz”, e cila inkurajoi punonjësit e zyrës të veshin rroba më të freskëta gjatë verës.

Dhe gjatë temperaturave të larta në Mbretërinë e Bashkuar kohët e fundit, politikanëve iu tha se mund të hiqnin xhaketat e kostumit të tyre ndërsa ishin në Dhomën e Komunave.

Qeveria e zotit Sanchez po punon për një dekret për kursimin e energjisë, i cili pritet të miratohet të hënën.

Ai përfshin një lëvizje për të inkurajuar bizneset që të mbajnë dyert e tyre të mbyllura ku është e mundur, për të parandaluar ikjen e ajrit të kondicionuar. Një rregull i ngjashëm u prezantua në Francë në fillim të kësaj jave.

Masat janë pjesë e planit të Komisionit Evropian prej 210 miliardë eurosh për të rritur energjinë e rinovueshme dhe për të reduktuar varësinë e vendeve evropiane nga gazi rus pas pushtimit të Ukrainës.

Gjermania po ndjek shembullin, me një nga qytetet e saj, Hanoverin, duke njoftuar se do të ofronte vetëm dushe të ftohtë në pishina publike dhe qendra sportive.

Temperaturat jashtëzakonisht të larta gjatë dy javëve të fundit kanë bërë që qeveritë në mbarë botën të rishqyrtojnë përdorimin e tyre të energjisë, nga një këndvështrim mjedisor dhe i kursimit të kostos.

Valët e të nxehtit janë bërë më të shpeshta, më intensive dhe zgjasin më gjatë për shkak të ndryshimeve klimatike të shkaktuara nga njerëzit./albeu.com