Kryeministri maqedonas: Bashkëpunimi me Bullgarinë ka avancuar

Bashkëpunimi me Bullgarinë ka avancuar, veçanërisht pas ardhjes së dy qeverive të reja dhe vendosjes së mënyrës së re të komunikimit. Kur do të ketë dokument të pranueshëm për të dyja palët, do të ndahet me institucionet dhe opinionin, ka thënë sot kryeministri maqedonas Dimitar Kovaçevski.

Çdoherë, tha Kovaçevski, ekzistojnë individë të cilët duan që ato marrëdhënie t’i bëjnë më të këqija, por qeveria jonë dhe ajo bullgare janë kundër kësaj dhe mendojnë se duhet të bashkëpunohet në të gjitha fushat dhe në çdo sferë.

“Me Bullgarinë kemi hapur një proces të ri të bisedimeve, mënyrë e re e komunikimit i cili duhet ta rritë besimin jo vetëm midis ministrave, por edhe midis shoqërive në tërësi. Janë formuar grupe të punës të cilët tani më tregojnë rezultate, janë mbajtur edhe konferenca shkencore midis universiteteve, odat ekonomike mblidhen, ndërsa janë rritur edhe kuotat transportuese. Bashkëpunimi është konfirmuar lidhur me periudhën paraprake. Marrëdhëniet janë avancuar, niveli zyrtar i komunikimit është avancuar dhe është në nivel të vlerave evropiane. Çdoherë ekzistojnë individë të cilët duan ato marrëdhënie t’i bëjnë më të këqija, por ne dhe qeveria bullgare jemi kundër kësaj. Duhet të bashkëpunojmë në të gjitha fushat”, theksoi kryeministri dhe përkujtoi se Bullgaria ka ndihmuar gjatë evakuimit të shtetasve tanë nga Ukraina./alsat