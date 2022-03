Kryeministri holandez: E pamundur që BE të ndërpresë plotësisht gazin dhe naftën ruse

“Nuk është e mundur” që Bashkimi Evropian të ndërpresë plotësisht furnizimin e tij me naftë dhe gaz rus, paralajmëroi kryeministri holandez Mark Rutte.

“Ne duhet të diskutojmë dobësitë tona në lidhje me varësinë nga nafta dhe gazi rus. Unë nuk do të lutem për të ndërprerë furnizimin tonë sot me naftë dhe gaz nga Rusia,” tha Rutte në një konferencë të përbashkët shtypi me homologun e tij francez në Paris.

Blloku ka nevojë për furnizimin rus, theksoi Rutte, duke e quajtur atë “të vërtetën e hidhur”.

Të martën, BE-ja njoftoi planet e saj për të ulur importet e gazit rus me dy të tretat këtë vit dhe për të eliminuar nevojën e saj të përgjithshme për naftë dhe gaz rus “shumë përpara vitit 2030”.

Rutte shtoi se sanksionet e bllokut kundër Rusisë janë “të drejtuara” drejt udhëheqjes ruse, jo njerëzve./albu.com