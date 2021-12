Kryeministri bullgar: Synojmë zgjidhjen e mosmarrëveshjeve me Shkupin

Në një intervistë për Financial Times , kryeministri i ri i Bullgarisë, Kiril Petkov, ka paralajmëruar ndryshimin e qëndrimit të vendit të tij për anëtarësimin e Maqedonisë së Veriut në BE.

Petkov tha se Sofja do të ndërpresë përpjekjet për parandalimin e Maqedonisë për t’u bashkuar me BE duke iu referuar për të zgjidhur mosmarrëveshjen mes dy vendeve për një periudhë prej gjashtë muajsh.

“Ne do të propozojmë një proces të ri ( për Maqedoninë e Veriut ) , shumë i shpejtë, me një afat kohor të kufizuar prej vetëm gjashtë muajsh,” tha ai , duke theksuar se ajo që ka rëndësi është kompromisi dhe bashkëpunimi midis dy vendeve.

Petkov tha se qeveria e tij do t’i vendosë bisedimet me Maqedoninë e Veriut në një bazë të re. “Ne do të përdorim grupet e punës për të gjetur zgjidhje për çështje të tilla si aktiviteti i përbashkët ekonomik, infrastruktura, kultura dhe historia,” tha ai , duke shtuar se një klimë pozitive do të hapte rrugën për perspektivën evropiane të Shkupit./albeu.com