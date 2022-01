Kryeministri bullgar sot vizitë zyrtare në Maqedoninë e Veriut

Kryeministri I Bullgarisë Kiril Petkov gjatë ditës së sotme do të qëndrojë për vizitë zyrtare në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

Petkov, në Shkup, do të mbërrijë bashkë me zëvendëskryetarin e Kuvendit Popullor të Republikës së Bullgarisë, Kristian Vigenin, me ministrin për Punë të Jashtme dhe për Transport dhe Lidhje, Teodora Gençovska dhe Nikollaj Sabev.

Në aeroportin e Shkupit delegacionin bullgar do ta presë ministri për Punë të Jashtme, Bujar Osmani, pas çka pritet të fillojë edhe pritja solemne para Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut./albeu.com