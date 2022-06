Kryeministri britanik: Sulmi në Kremenchuk mizor dhe barbar, Putin duhet ta kuptojë që sjellja e tij veç e forcon Ukrainën

Kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar Boris Johnson ka dënuar “mizorinë dhe barbarizmin” e presidentit rus Vladimir Putin pas një sulmi me raketa në një qendër tregtare në Ukrainë, duke lënë të paktën 10 të vdekur dhe 40 të plagosur.

Ai thotë se sulmi, në ditën kur presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky foli në samitin e G7, do të forconte vendosmërinë e aleatëve për t’i rezistuar Putinit.

“Ky sulm i tmerrshëm ka treguar edhe një herë thellësitë e mizorisë dhe barbarisë në të cilën do të zhytet lideri rus. Edhe një herë mendimet tona janë me familjet e viktimave të pafajshme në Ukrainë. Putini duhet të kuptojë se sjellja e tij nuk do të bëjë gjë tjetër veçse të forcojë vendosmërinë e Ukrainës dhe të çdo vendi tjetër të G7 për të qëndruar pranë Ukrainës për aq kohë sa duhet”, thotë Johnson.