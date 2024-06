Kryeminisri Rama dorëzon titujt e pronësisë së banesave në Theth: Do të falim gjobat për ndërtimet pa leje, janë bërë nga nevoja

Këtë të diel, kryeministri i vendit Edi Rama, ndodhet në Theth, për të ndarë më shumë se 200 titujt e pronësisë së shtëpive në aty dhe në disa zona të tjera të Veriut.

Rama në fjalën e tij u shpreh se; “ne do t’i falim gjobat e ndërtimeve pa leje, sepse janë bërë nga nevoja”.

Rama: “Në fund të muajit, ne do të riktheheshim më 30 qershor dhe ja ku jemi, për të shpërndarë titujt e shumëpritur të pronësisë. Për të cilët e kemi nisur punën prej kohësh, tani është në hapat e fundit dhe atë që po bëjmë këtu, do ta bëjmë dhe në zona të tjera siç është rasti i Himarës. Besoj e keni parë, por problematika ka qene e ndryshme, pasi ndarja e pronave do të bëhet në një formulë tjetër.

Ajo që ka rëndësi është që sot janë 200 tituj pronësie që janë këtu dhe një pjesë të vogël do ta shpërndajmë tani, pjesën tjetër gjatë ditës. Ndërkohë janë dhe 90 tituj të tjerë, për 40 Bashkia e Shkodrës do të duhet të bëjë një studim, çështjen e zonës, ndërsa për 50 titujt të tjerë është problematika në pronën e tyre. Natyrisht që këtu do të gjejmë një zgjidhje, për të gjithë ata që janë në kushtet tuaja, por pamundësia për të marrë një leje lidhet me problematikat. E dyta, çështja e gjobave që është rezultat i ndërhyrjeve aty ku keni pasur shtëpinë e vjetër. Qeveria do t’i fali të gjitha këto gjoba, sepse e kemi diskutuar atë ditë dhe nuk janë ndërtime të bëra masivisht për t’iu shmangur ligjit, por janë ndërtime nga nevoja. Kjo nuk do të thotë që këto ndërtimet pa leje do të vijojnë”.