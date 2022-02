Kryemadhi: Meta mezi pret të dalë nga burgu politik, ka popullin e 2 marsit pas vetes

Kryetarja e LSI-së, Monika Kryemadhi, është shprehur se Meta nuk ka diskurtuar me Berishën për koalicionin e zgjedhjeve të 6 marsit.

Kryemadhi shtoi se negociatat janë bërë vetëm përmes përfaqësuesve ligjorë të dy partive, për të qartësuar teknikalitete me të cilat do të hyjnë në garë.

Teksa Gjykata Kushtetuese filloi shqyrtimin e çështjes për shkarkimin e Presidentit, Kryemadhi thotë se Meta mezi pret të largohet nga ai post, që sipas saj po e mban të burgosur.

“Meta është shumë më shumë se LSI. Është në një burg politik përsa kohë është aty. Dënimit po i vjen fundi. Meta është përtej LSI-së. Ne themi populli i 2 marsit, ishin qytetarët e Tiranës. Pasi në atë kohë, Rama i bllokoi transportin qytetarëve të rretheve. E dinin shumë mirë kush ishte populli i 2 marsit. Gjithmonë Monikën e paragjyojnë për mendimet e sinqerta, Ilir meta është përtej opozitës dhe LSI-së. E gjejnë veten shumë socialistë, demokratë dhe lsi-stë. Se si do e bëj daljen e tij politike, Ilir meta, do të jetë risi. Mezi po pret të dalë nga burgu politik në të cilin është. A do t’i shërbejë më mirë Shqipërisë, ndryshimi i planeve të Ilir Metës, padyshim që po. Pavarësisht se do jetë një angazhim i dyfishtë i joni në aspektin familjarë. Ilir Meta flet pa dorashka dhe nuk ka komplekse përpara asnjë personi, asnjë media dhe asnjë gazetari”, tha Kryemadhi./albeu.com/