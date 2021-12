Kryemadhi e akuzon për vjedhje tek inceneratorët, deputeti socialist përgatit “mbrojtjen” (VIDEO)

Kryetarja e Lëvizjes Socialiste për Integrim, Monika Kryemadhi ka hedhur akuza të rënda paraditen e sotme mbi deputetin e PS-së Alqi Bllako, i cili më parë ka qenë drejtor i AKUM.

Kryemadhi tha se ai ka përfituar shuma të mëdha parash nga afera e inceneratorit të Tiranës.

Kryemadhi i bën thirrje SPAK që të hetojë sa më parë atë që ajo e quan vjedhja shtetërore e rilindjes.

“Ja se si Deputeti i PS Alqi Bllako, ish-Drejtori i AKUM ka përfituar nga mega afera e inceneratorit të Tiranës, nëpërmjet pagave të babait në shumën 125.000 Euro, duke e punësuar në kompaninë e inceneratorit të Tiranës, në një situatë konflikti të pastër interesi.

‘Letrat e Pandorës’ së Tiranës duhen hapur sa më parë!

Brenda dhe jashtë vendit, interesi është në rritje që SPAK dhe institucionet e reja të drejtësisë, të zbardhin sa më parë të vërtetën e tre inceneratorëve, dhe të ndalojnë vjedhjen shtetërore që përditë zbras xhepat e qytetarëve për të mbushur llogaritë në offshore të zyrtarëve të Rilindjes dhe individëve lidhur me ta”, ka shkruar Monika në Facebook.

Nga ana tjetër i menjëhershëm ka qenë edhe kundërreagimi i deputetit socialist.

Ai shprehet se asnjëherë nuk ka pasur asnjë rol në dhënien e ndonjë kontrate apo koncesioni gjatë ushtrimit të detyrës së tij si Sekretar i Përgjithshëm në Ministrinë e Mjedisit.

Bllako shton se kjo është një hakmarrje personale dhe një mashtrim i radhës i LSI.

Sipas deputetit, i ati i tij nuk ka përfituar asnjëherë asnjë qindarkë nga ai dhe gjithçka do të dalë në “shesh” vetëm nëse ndiqet burimi i parave.

“Prej disa kohësh, jam vendosur në shënjestrën e pronarëve të LSI-së për hakmarrje personale, jo për arsye parimore.

Në respekt të transparencës dhe interesit publik, më duhet të sqaroj disa pika kyçe për të rrëzuar njëherë e mirë mashtrimet e LSI.

Nuk kam pasur asnjë rol në dhënien e asnjë kontrate konçesioni, gjatë ushtrimit të detyrës, si Sekretar i Përgjithshëm në Ministrinë e Mjedisit.

Ligji i Konçesioneve dhe Partneritetit Publik Privat përcakton se Sekretari i Përgjithshëm, nuk ka asnjë të drejtë të ndërhyjë në proçedurë, nëse nuk është pjesë e komisionit përgjegjës për dhënien e konçensionit. Nuk kam qenë kurrë anëtar i 3 komisioneve përgjegjëse për dhënien e 3 konçensioneve, për të cilat hidhen akuza. Nuk kam marrë pjesë kurrë në asnjë prej mbledhjeve të zhvilluara nga këto komisione.

Nuk kam vepruar kurrë në konfilikt interesi, siç mashtrojnë me dashje kundërshtarët politikë.

Gjatë kohës së shpalljes së fituesit për impiantin e Tiranës nuk ushtroja detyrën e Sekretarit të Përgjithshëm në Ministrinë e Mjedisit. Fituesi është shpallur në 17 Gusht 2017 dhe kontrata është lidhur në 31 Gusht 2017. Kam ndërprerë mardhëniet e punës në Ministrinë e Mjedisit më 27 Korrik 2017 dhe jam emëruar Sekretar i Përgjithshëm në Presidencë më 31 Korrik 2017.

AKUM, agjenci që e kam drejtuar nga 26 Shkurt 2019 deri më 05 Mars 2021 ka ZERO lidhje me impiantin e Tiranës. Kjo agjenci nuk ka qene KURRË pjesë as në proçedurë, as në menaxhim. Kjo vlen njësoj për periudhat e si për drejtuesit para meje, ashtu dhe për ata pas meje.

AKUM nuk ka asnjë rol në politikbërjen apo menaxhimin e mbetjeve. AKUM është agjencia përgjegjëse vetëm për ndërtim infrastrukture në sektorin e mbetjeve.

MË E RËNDËSISHMJA! Babai im nuk ka përfituar KURRË asnjë qindarkë prej meje.

Im atë është një nga sipërmarrësit e parë në vitet ‘90. Si inxhinier mekanik, i specializuar për industrinë është profesionist dhe sipërmarrës i mirënjohur në këtë fushë prej 31 vitesh. Nuk ka ASNJË konflikt interesi timin me punën e kryer prej tij në Impiantin e Tiranës, punë që e ka filluar 1 vit e 3 muaj, pasi isha larguar nga Ministria e Mjedisit dhe ushtroja detyrën e Sekretarit të Përgjithshëm në Presidencë. Im atë, ka lidhur një kontratë afatshkurtër me afat të përcaktuar, si përgjegjës për detajimin e projektit mekanik, pjesë kjo e projektit tërësor të zbatimit, projektim i ardhur nga një kompani ndërkombëtare.

ZERO vendimarrje e imja, në çdo hallkë të këtij proçesi! ZERO konflikt interesi!

ZERO vendimarrje e imja, në çdo hallkë të këtij proçesi! ZERO konflikt interesi!

Ata që akuzojnë kanë të drejtë vetëm për diçka! "Folloë the money" dhe shumë shpejt do të mbërrijmë në destinacion!", është shprehur ai në Facebook.