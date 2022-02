Kryebashkiaku bën deklaratën që s’pritej : Ka kryetarë bashkish që hanë e pinë me trafikantë

Në mbledhjen mes drejtorëve të policisë në Qarkun Shkodër që u zhvillua sot, uniformat blu kanë bërë bilance.

Në mbledhje ka qenë i pranishëm dhe kryetari i Bashkisë së Pukës, Gjon Gjonaj, ka lënë të nënkuptohet se ka kryetarë bashkish që favorizojnë kultivimin e drogës dhe janë të lidhur me trafikantë.

“Ky çrregullim vjen nga mungesa e burimeve njerëzore. Kjo situatë na bën të besojmë se gjendja do të ndryshojë. Unë mendoj që nuk mundet një polic që thyen disiplinën në Shkodër me e pru në Pukë. Kur ai ka thyer disiplinën e thyen kudo! Nuk mund të jetë kryetar bashkie dikush që telefonohet nga trafikantët dhe han e pinë me to. Ka një problem këtu dhe për këtë duhet me e nis kontrollin që nga kryetarët e bashkisë e deri te punonjësi i policisë se ka pas disa raste që janë konstatuar”, tha Gjonaj./albeu.com