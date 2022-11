Krunic ia bën të qartë klubeve të tjera në Champions: Asnjë ekip që do të përballet me ne nuk do të jetë i lumtur

Rade Krunic, mesfushori i Milanit, foli për “Mediaset Infinity” pas suksesit kundër Salzburgut që dërgoi kuqezinjtë në raundin tjetër të Champions League.

“Ku mund të shkojë ky Milan? Ne nuk kemi kufij. Me çdo skuadër me të cilën përballemi, kjo skuadër nuk do të jetë e thjeshtë për kundërshtarin, ata nuk do të jenë të lumtur të përballen me ne.

Mund të shkojmë shumë larg në këtë kompeticion”, është shprehur Krunic./ h.ll/albeu.com