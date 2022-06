Kriza ushqimore, Olta Xhaçka: Bota të bëhet bashkë e t’i bëjë presion Moskës

Ministrja për Europën dhe Punët e Jashtme Olta Xhaçka, është shprehur në lidhje me takimin virtual të mbajtur me Unionin e Mesdheut mbi krizën ushqimore. Me anë të një postimi në Twitter, Xhaçka ka falënderuar ministrin italian të Punëve të Jashtme, Luigi di Maio, për adresimin e tij në lidhje me këtë çështje të cilën e ka konsideruar thelbësore.

Ministrja Xhaçka ka theksuar se bota duhet të mblidhet për të trajtuar këtë krizë të përshkallëzuar, duke ushtruar presion ndaj Moskës për të mos përdorur çështjen e ushqimit në shërbim të luftës dhe politikave të saj.

“Në dialogun ministror në unionin e Mesdheut mbi krizën ushqimore. Falenderoj ministrin e Jashtëm italian Luigi di Maio adresimin e kësaj çështjeje thelbësore. Bota duhet të mblidhet së bashku për të trajtuar këtë krizë të përshkallëzuar që kërcënon të gjithë duke ushtruar presion Rusisë për të ndërprerë përpjekjet e tyre për të përdorur ushqimin në këtë formë’, ka shkruar ajo.