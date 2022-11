Kriza globale e energjisë, Mbretëria e Bashkuar do të goditet më së shumti mes shteteve të G7-tës

Kriza globale e energjisë do ta godasë ekonominë e Mbretërisë së Bashkuar më shumë sesa ato të shteteve tjera të fuqishme në botë, ka thënë Organizata për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim. Sipas raportit të saj më të ri, në krahasim me vendet tjera që përbëjnë grupin e shtatë shteteve më të industrializuara (G7), ekonomia britanike do të jetë më e goditura. Përveç Britanisë, në G7 bëjnë pjesë, Shtetet e Bashkuara, Kanadaja, Franca, Gjermania, Italia dhe Japonia.

Rritja ekonomike në Shtetet e Bashkuara dhe Eurozonë do të jetë e zbehtë, mirëpo Gjermania është shteti tjetër i fuqishëm, të cilit pritet t’i tkurret ekonomia. Organizata për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim ka parashikuar “ngadalësim të konsiderueshëm të rritjes ekonomike” në gjithë botën më 2023. Sipas saj, rritja në nivel global pritet të jetë 2.2 për qind.

Organizata për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim, trup ndërkombëtar që fokusohet në politikat ekonomike, ka vlerësuar se skema britanike për mbështetje të qytetarëve për të paguar faturat e energjisë, është fajtore për një situatë të tillë ekonomike.

Sipas saj, ndonëse ndarja e subvencioneve zvogëlon rritjen e menjëhershme të inflacionit, megjithatë presioni për një rritje të tillë bartet në periudhë afatmesme. Rritja e kërkesës për produkte dhe shërbime tjera, pas heqjes së masave kufizuese për luftim të pandemisë së koronavirusit dhe lufta e Rusisë në Ukrainë, besohet se janë dy shkaqet kyçe që kanë ndikuar në rritje të inflacionit në shumë vende të botës.

Disa organizata botërore kanë paralajmëruar se bota mund të përballet recesion global më 2023. Recesioni përshkruhet si tkurrje e ciklit të bizneset, dhe për pasojë ka rënie të përgjithshme të aktivitetit ekonomik./REL