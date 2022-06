Kriza energjitike, Rama: Së shpejti firmosim marreveshje me një tjetër gjigant të furnizimit

Kryeministri Edi Rama nga Ohri njoftoi se Shqipëria së shpejti do të nënshkruajë marrëveshje me një tjetër “gjigant të furnizimit me energji”.

Sa i takon marrëveshjes me katër vendet e tjera të Ballkanit që morën pjesë në këtë samit, Rama tha se kanë rënë dakord për një grup të përbashkët për krizën që vjen si pasojë e luftës ruse në Ukrainë.

“Me zgjidhjet e përbashkëta që të ndihmojmë njëri tjetrin aq sa është e mundur për të ulur barrën e peshës që ka mbi çdo vend kjo krizë. Se e kam thënë kur disa bënin humor apo qeshin e përqeshnin duke thënë që s’ka krizë, që do vijë momenti s’do jetë më problemi sa u rrit cmimi por ku ta gjejmë energjinë”.

“Shqipëria është i vetmi vend ku çmimi s’është prekur asnjë centim, e subvencionojmë çmimin e familjeve dhe biznesit të vogël”.

Ndërkohë Rama tha se në vijim është rënë dakord që “në aspektin e sigurisë ushqimore do kemi sesion të posacëm në Beograd me panair të madh të ushqimit e verërave të Ballkanit të hapur. Në sigurinë energjitike sesion në Dhqipëri, se tanimë është pika e referimit në rajon për të ardhmen energjitike jo vetëm të vetvetes por dhe të rajonit, e ka shumë gjëra që po zhvillohen. Së shpejti kemi tjetër firmosje me tjetër gjigand të furnizimit energjitik. Një sesion në Maqedoninë e Veriut për konektivtietin, projektet e transportit. Një sektor për turizimin e mjedisin në Malin e Zi.

Me gjithë kumtet e kukuvajkave që bujqësia do falimentonte, bujqësia sot është sektori që po rritet në aspektin e prodhimin e eksportit”, thekson Rama.