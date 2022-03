“Kriza energjitike”, Rama: Këtë luftë duhet ta përballojmë me kurajo, sjell vetëm dhimbje

Kryeministri Edi Rama nëpërmjet një postimi në rrjetin social “facebook” ka bërë thuajse një përmbledhje me pika të asaj çfarë ai dhe ministria Balluku thanë ditën e djeshme në një konferencë për mediat.

Rama ka shkruar se Shqipëria nuk arrinë dot të prodhojë ende të gjithë sasinë e energjisë që i nevojitet dhe se prodhimi i vendit tonë varet nga kushtet atmosferike të cilat vitet e fundit nuk kanë qenë në favor.

Ai gjithashtu rikthekson se vendi jonë është i vetmi vend që nuk e ka rritur asnjë qindarkë faturën e energjisë, por kjo nuk dihet sa do të zgjasë pasi parashikohen ende rritje marramendëse.

“Këtë luftë që nuk e ka zgjedhur Shqipëriaa dhe në shqiptarët as nuk e ndalim dot, as nuk e shmangim dot. Duhet vetëm ta përballojmë me kurajo, besim dhe durim. Të bashkaur jo të ndarë,” thotë në fund Rama.