Kriza e energjisë në Evropë po përkeqësohet, dimri që po vjen do jetë brutal

Nëse i keni kaluar ditët e fundit duke u përvëluar në një plazh mesdhetar ose duke u pjekur ngadalë në rrugët e Berlinit, Londrës ose Romës mes një vale të nxehtit, moti i ftohtë mund të jetë gjëja e fundit që keni në mendje.

Por mos bëni gabim, dimri po vjen dhe premton të jetë brutal dhe përçarës për shkak të një krize energjie që po përkeqësohet me shpejtësi ndërsa Vladimir Putin bllokon furnizimet me gaz rus. Disa fatkeqësi në dekadën e fundit i janë afruar Evropës, duke përfshirë krizën e euros në fillim të viteve 2010 dhe krizën e emigrantëve në vitin 2015. Shoku energjetik i dimrit i vitit 2022 ende mund t’i bashkohet atyre. Edhe një herë, uniteti dhe vendosmëria e kontinentit janë gati të testohen.

Shumica e evropianëve ende nuk mund ta shohin apo nuhasin kastastrofën, por në tregje shenjat paralajmëruese tashmë po ndezin në të kuqe. Çmimet për shpërndarjen e gazit këtë dimër, në 182 €/ mwh (184$/ mw orë), janë pothuajse po aq të larta sa në fillim të marsit, pasi Rusia pushtoi Ukrainën. Qeveritë po përgatisin ndihma shpëtimi për shoqëritë e gjymtuara në Francë dhe Gjermani dhe disa investitorë janë duke vënë bast se cilat firma industriale do të dështojnë më vonë këtë vit. Ndërsa shumica e politikanëve të Evropës nuk arrijnë të barazohen me publikun në lidhje me zgjedhjet e vështira që kanë përpara, madje edhe tregtarët e mallkuar të energjisë, të mësuar me luftërat dhe grushtet e shtetit, kanë filluar të duken të shqetësuar.

Një krizë e rëndë energjetike ka qenë një rrezik që kur tanket ruse u futën në Ukrainë. Ndërsa sanksionet dhe shantazhi rus kërcënojnë të shkëputin Evropën nga furnizuesi i saj kryesor, gazi është pika e mbytjes. Ajo plotëson një të katërtën e kërkesës për energji të kontinentit dhe Rusia furnizon një të tretën e saj. Shifrat janë më të larta për disa vende, përfshirë Gjermaninë. Ndryshe nga nafta dhe qymyri, të cilat janë të këmbyeshme dhe tregtohen globalisht, gazi ose duhet të transportohet me tubacione ose të transportohet si gaz natyror i lëngshëm (lng), duke përdorur objekte që kërkojnë vite për t’u ndërtuar ose rikonfiguruar.

Siç e kupton shumë mirë Putini, gazi është gjithashtu një treg në të cilin Rusia mban dorën e kamxhikut. Ekonomia e saj do të shembet pa eksportet e naftës që mesatarisht kanë qenë me vlerë 10% të GDP-së së saj gjatë pesë viteve të fundit – kjo është arsyeja pse Rusia ka bërë përpjekje të jashtëzakonshme dhe kryesisht të suksesshme për të thyer embargon perëndimore të naftës së papërpunuar. Por Rusia mund të jetojë pa eksportet e gazit, të cilat janë vetëm 2% e GDB-së. Duke i reduktuar rubinetat në tubacionet e saj, ajo mendon se mund t’i shkaktojë më shumë dhimbje Evropës.

Deri pak javë më parë dukej sikur Evropa mund të shpëtonte nga më e keqja, e ndihmuar nga më shumë ngarkesa të gjata nga Amerika dhe gjetkë. Kërkesa për gaz është sezonale, prandaj është jetike të krijohen rezerva në pranverë dhe verë. Deri në qershor rezervuarët e gazit të Evropës ishin gjysmë të mbushura dhe në rrugën e duhur për të arritur 80% deri në nëntor, minimumi i nevojshëm për të kaluar dimrin.

Tani fotografia po përkeqësohet sërish. Defektet në një fushë gazi norvegjeze janë pjesërisht fajtore, siç është moti i nxehtë që krijon kërkesë për energji elektrike për të furnizuar klimat e kondicionuar. Por problemi i madh është rrjedhja e gazit në Evropë nga Gazprom, monopoli rus i gazit. Ai ishte tashmë në rreth gjysmën e nivelit normal dhe ka rënë edhe më tej. Rusia thotë se që nga 11 korriku, Nord Stream 1, një tubacion i rëndësishëm, i është nënshtruar mirëmbajtjes i cili do të përfundojë deri më 22 korrik. Por ajo nuk e ka kompensuar duke rritur furnizimin nëpërmjet tubacioneve alternative që kalojnë përmes Ukrainës. Për shkak se tregtarët mendojnë se Putin po shtrydh qëllimisht ofertën, çmimet për dorëzim në dy dimra, në 2023-2024, janë katër herë më të larta se niveli normal.

Konsumatorët, të cilët përdorin gazin direkt për ngrohje dhe gatim, si dhe në mënyrë indirekte si energji elektrike, nuk e kanë idenë se çfarë mund t’i godasë. Për momentin, shumë janë të mbrojtur nga kufijtë e çmimeve, subvencionet dhe kontratat afatgjata. Në të gjithë zonën e euros, një ndalim i flukseve të gazit rus mund të ulë rritjen e GDP-së me 3.4 pikë përqindjeje dhe të rrisë inflacionin me 2.7 pikë përqindjeje.

Kërcënimi i energjisë është më tinëzar se Covid-19. Mungesat mund të nxisin sjelljen mes shteteve fqinje, ndërsa shtetet grumbullojnë gaz, duke e ndaluar atë të rrjedhë në vendin tjetër. Boshllëqet në çmimin e shitjes me shumicë të gazit në vende të ndryshme të BE-së sugjerojnë se firmat i frikësohen një avarie në tregun e vetëm. Borxhet e qeverive janë më të larta se kurrë. Një goditje stagflacioniste mund të ngrejë frikën e mospagimit apo edhe të një krize borxhi italian që do të kërcënonte të gjithë zonën e euros. Një reagim popullor mbi çmimet e energjisë mund të gërryejë gjithashtu mbështetjen popullore në të gjithë kontinentin për t’iu kundërvënë Putinit.

Për të gjitha këto arsye, qeveritë evropiane duhet të zgjohen për të përballuar goditjen e energjisë tani. Ashtu si me vaksinat, ato duhet të kapërcejnë ndarjet kombëtare. Komisioni Evropian po punon për një plan për ta paraqitur në një samit urgjent më 26 korrik. Duke pasur parasysh rolet e tyre në tregtinë e gazit, plani duhet të përfshijë Britaninë dhe Norvegjinë. Furnizimi duhet të maksimizohet, kjo është arsyeja pse blerjet e zakonshme të ngarkesave lng ia vlen të ndiqen dhe pse Holanda duhet të shtyjë mbylljen e fushës së saj të gazit në Groningen vitin e ardhshëm.

Tjetra është nevoja për një hierarki të përbashkët që rregullon racionimin, e aplikuar në të gjithë kontinentin: përdoruesit intensivë të energjisë duhet të vuajnë të parët, konsumatorët të fundit. Vendet duhet të ndajnë kapacitetin e magazinimit dhe të garantojnë lëvizjen e lirë të gazit. Sa më i integruar të jetë sistemi, aq më elastik do të jetë. Së fundi, politikanët duhet të jenë të sinqertë me publikun. Çmimet e konsumit duhet të rriten tani për të zvogëluar kërkesën dhe për të ndihmuar në ndërtimin e ruajtjes. Ndihma do të vijë dimrin e ardhshëm edhe nga ndryshimet e vogla vullnetare në zakonet e familjes, si mbajtja më e ulët e ngrohjes.

Evropa do të çlirohet përgjithmonë nga kërcënimet ruse për energjinë. Evropa e ka zakon të bashkohet gjatë krizave. Është koha për ta bërë këtë përsëri. Nëse po e lexoni këtë në Paris ose Madrid me ajër të kondicionuar të ndezur, uleni pak dhe kurseni. /Nacionale/