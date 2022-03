Kriza e çmimeve, ambasadori Soreca: Qeveria të kujdeset për shtresat në nevojë dhe biznesin e vogël

Ambasadori i BE-së në Shqipëri, Luigi Soreca, është shprehur se qeveria shqiptare duhet të kujdeset përshtresat në nevojë dhe biznesin e vogël..

Komentet Soreca i bëri teksa foli nga Erseka për reformën në drejtësi, integrimin dhe krizën e çmimeve.

Ai shtoi se rritja e çmimeve nuk ka ardhur si pasojë e sanksioneve, por si pasojë e luftës.

“Jam plotësisht i vetëdijshëm për shqetësimin e qytetarëve shqiptarë për rritjen e çmimeve të shportës ushqimore por edhe te karburantit. Është shumë e rëndësishme që të mbrohen grupet e cënueshme, familjet dhe bizneset e vogla. Kjo vjen ne skajë te luftës dhe jo nga sanksionet. BE do te vazhdojë te ndihmoje Shqipërinë ashtu si ka bere gjate tërmetit dhe pandemise.

250 milion euro ka dhënë BE per Shqiperine per rimekembjen ekonomike të vendit pas pandemise. Nese lufta do te vazhdoje BE do te ndihmojë Shqiperinë” tha Lugi Soreca./albeu.com/