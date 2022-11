Krishtlindjet e para pa mbretëreshën Elizabeth, ndryshime në protokoll

Krishtlindjet e para të familjes mbretërore pa Mbretëreshën Elizabeth do të jenë “më pak formale” se zakonisht dhe ata nuk do të marrin pjesë të gjithë së bashku fjalimin e mbretit Charles.

Sipas mediave britanike, familja mbretërore do të vazhdojë të mblidhet në shtëpinë e tyre në Sandringham në Norfolk të Anglisë këtë vit për të festuar festat. Sipas raportimeve nga mediat, Krishtlindjet kanë qenë gjithmonë një festë zyrtare për pallatin mbretëror.

Megjithatë, Krishtlindjet e para të mbretit Charles si monark do të jenë “më pak formale” se vitet e mëparshme.

Gazetarja Jenny Bond është shprehur se Mbreti Charles do të thyejë traditën familjare dhe nuk do të mblidhet për të parë fjalimin televiziv të monarkut kur të transmetohet pasdite.

Përveç kësaj, ajo thekson se Mbreti Charles ka të ngjarë të ndjekë gjurmët e nënës së tij dhe të regjistrojë paraprakisht fjalimin e tij.

“Unë jam i sigurt se ai do të regjistrojë fjalimin disa ditë më parë dhe ai me siguri do të përmend humbjen e saj”, tha ajo.

Familjet mbretërore pritet të marrin pjesë në një shërbim në kishën Mary Magdalene në pasurinë Sandringham përpara se të kthehen në shtëpi për vaktin e tyre të Krishtlindjes, sipas Daily Mail. Në fillim të këtij muaji, doli se Mbreti Charles ftoi Meghan Markle dhe Princin Harry në festimet e tij të Krishtlindjeve, pavarësisht se Harry u tërhoq nga detyrat mbretërore pothuajse tre vjet më parë.

Megjithatë, burime pranë mbretit thanë se çifti nuk ka gjasa të marrin pjesë”.