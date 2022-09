Krimi makabër që tronditi Greqinë, si babai vrau tre djemtë e mitur për t’u hakmarrë ndaj bashkëshortes dhe më pas u la i lirë

Më 20 shtator të vitit 1999 Kreta u trondit nga një krim makabër. Giorgos Metaxakis, hodhi tre djemtë e tij të vegjël në lumin Almyros për t’i mbytur, me qëllim që të hakmerrej ndaj gruas së tij. duke i bërë ata të mbyten. Arsyeja; Ai donte të hakmerrej gruan e tij…

Në vitin 1986, Giorgos Metaxakis ra në dashuri dhe rrëmbeu kushëririe e dytë të Argjiros, me të cilin u martua dhe pati katër fëmijë. Tre djem dhe një vajzë. Megjithatë, martesa e tyre ishte problematike dhe zënkat mes çiftit ishin të shpeshta. Argjiro e kishte paralajmëruar se do ta linte dhe do të merrte me vete fëmijët e tyre. Në të vërtetë, Argjiro i kishte zbatuar kërcënimet e saj pasi nuk mundi të durojë më tensionet. Kështu ajo mori fëmijët dhe u largua nga shtëpia, duke nisur njëkohësisht procedurat e divorcit. Ky zhvillim bëri që bashkëshorti i saj t’i nënshtrohjt alkoolit. Madje, në diskutimet me familjarët ai siguroi se do të divorcohej nga gruaja, shkruan gazzeta.gr.

Hakmarrja dhe plani i sëmurë i Metaksakis

Përkundër kësaj, Metaksakis nuk mund ta përtypte fare se gruaja e tij e kishte lënë. Kështu ai filloi të hartonte në mendjen e tij të çekuilibruar një plan të sëmurë për t’u hakmarrë për gruan e tij. Në fakt, ai i regjistroi mendimet e tij paranojake në një ditar, ku shkruante: “Unë i dua fëmijët e mi. Por ti më privon prej tyre. Gjithçka është faji yt. Kur të vdes, më varrosni me ta”. Ai besonte se në këtë mënyrë do të hakmerrej për gruan e tij dhe do ta bënte atë të kthehej tek ai. Një ditë Metaxaki rrëmbeu fëmijët e tij dhe vrapoi me shpejtësi marramendëse në Autostradën Kombëtare. Akuzat e ngritura kundër tij në atë kohë ishin vetëm për shkelje të trafikut dhe kërcënim. Vetë të afërmit u përpoqën të zvogëlojnë këtë çështje dhe thanë se ai nuk do t’i dëmtonte fëmijët sepse i donte shumë, madje Argjiro u bind dhe e la t’i merrte shpesh.

Krimi i tmerrshëm

Tre muaj pas ngjarjes së mësipërme, më 20 shtator 1999, Metaxakis hipi në makinë dhe shkoi në shtëpinë e gruas në Kaminia për të marrë vajzën e tij 12-vjeçare, djalin e tij 10-vjeçar Yannis, 4-vjeçar. Nikos dhe vëllanë e tyre të vogël 2-vjeçar të papagëzuar për të bërë një shëtitje. Ai u ndal në një mini market, bleu katër portokall dhe më pas shkuan në lumin Almyros. Tre djemtë filluan të luanin, ndërsa Tanya u ul në makinë. Në një moment babai 40-vjeçar hoqi lidhësit e këpucëve dhe ia lidhi duart në levën e marshit. “Po të lidh se nuk kam besim”, i tha dhe ngriti kapakun e makinës që të mos kishte kontakt vizual me lumin. Ai i çoi tre djemtë në breg të lumit dhe i hodhi në ujërat e tij të ftohta dhe të vrullshme.

Krimi

Sapo mbaroi veprën e tij të neveritshme u kthye, hipi në makinë dhe filloi të vraponte sikur po e gjuanin. Tanya bërtiste: “Çfarë bëre me vëllezërit e mi të vegjël?”, por ai vazhdoi t’i jepte në gaz pa thënë asnjë fjalë. Ata udhëtuan rreth 30 kilometra, arritën në kishën e Agios Raphael, jashtë fshatit Mochos, në kufijtë e Prefekturës së Lasithit. Metaksakis i tha vajzës së tij se ai kishte mbytur vëllezërit e saj. Ai i la një fletore me shënime, e braktisi dhe u largua natën. Pak orë më vonë vajza arriti të çlirohej dhe shkoi në komisariat ku tregoi se çfarë kishte ndodhur. Historia e saj u konfirmua kur zhytësit nxorrën tre vëllezërit e saj të vdekur nga lumi Almyros.

Arrestimi i vrasësit të fëmijëve

Fëmijëvrasësi, pas aktit të tij të urryer, e kaloi natën në një fushë ulliri. Kur zbardhi agimi, ai u rrua për të mos u njohur dhe shkoi në një kafene pranë Manastirit të Kerasit. Lajmi kishte mbërritur atje dhe disa njerëz e njohën. Ata thirrën policinë, por në momentin që patrulla mbërriti, Metaxakis kishte hipur në një kamion, ndërsa shoferi nuk e kishte njohur. Policia kishte vendosur postblloqe në zonat përreth dhe arrestimi i tij nuk vonoi. Ai u arrestua nga oficerët e policisë nga Departamentet Portuale të Hersonissou dhe Mochos jashtë vendbanimit të Lagos në Plateau Lasithi. Në fakt, kur e pyetën se kush ishte, ai me indiferentizëm u përgjigj: “Georgos Metaxakis!”. Sikur të mos kishte ndodhur asgjë… Gjatë arrestimit ai u përmbajt të mos thoshte asgjë, thjesht u përgjigj se nuk e bëri, ndërsa kërkoi të takohej edhe me bashkëshorten. Pas arrestimit ai tha se mbytja e fëmijëve të tij ishte një aksident dhe se ishte konfuz teksa po përpiqej të arratisej.

Marrja në pyetje dhe “teatri” i autorit

Gjatë marrjes në pyetje, Metaksakis mohoi të kishte kryer krimin e trefishtë, duke pretenduar se tre djemtë janë mbytur vetëm në lumin Almyros. Ai pohoi me gjakftohtësi të plotë se kur doli për shëtitje në lumë, Nikos 4-vjeçar (i treti nga katër fëmijët e tij) ra aksidentalisht dhe më pas Yiannis 10-vjeçar shkoi në ndihmë dhe u mbyt gjithashtu. Dhe i treti, i papagëzuari, të cilin e mbante kur shkoi për të ndihmuar, ra gjithashtu. Megjithatë, ai nuk ka treguar se si ka shpëtuar vajza e tij, e lidhur në makinë. “Ai ka një personalitet të përdredhur dhe është shumë mizor. Nuk e kam hasur kurrë këtë…”, tha për “NEA” drejtori i policisë së Heraklionit, i cili, si pjesa tjetër e efektivëve, mbeti i shtangur nga maturia dhe gjakftohtësia e shfaqur nga autori. “E vetmja gjë që nuk na kërkoi është të shkonim në varrimin e fëmijëve”, tha një oficer i përfshirë në hetimin paraprak.

Kallëzimi i mjekut dhe përfaqësimi i krimit

Megjithatë, raporti i mjekësisë ligjore thoshte të kundërtën. Sipas kësaj, autori i ka hedhur në lumë tre djemtë e tij kur ata ishin ende gjallë, duke bërë që ata të mbyten në ujërat e tij të vrullshme. Ekzaminuesi mjekësor gjeti çarje në trupin e djalit të madh, Giannis. Me sa duket ai u përpoq të rezistonte, por babai i tij e kapi për sqetull dhe e hodhi me dhunë në ujë.

Më 24 shtator në orën 6 të mëngjesit me masa drakoniane sigurie, teksa autoritetet i trembeshin mundësisë së linçimit të autorit, nisi rishfaqja e krimit. Fëmijëvrasësi u shfaq në zonën ku kreu krimin e trefishtë të rëndë i veshur me jelek antiplumb, ndërsa rreth perimetrit të zonës ndodheshin forca të forta policie që kishin kontrolluar dhe më pas rrethuar zonën. Autori 40-vjeçar nuk u pendua as për një moment që hodhi tre djemtë e tij të vegjël në lumin Almyros.

Në fakt, me një guxim provokues, Metaksakis u përpoq të fshihte të vërtetën dhe vazhdimisht përsëriste frazat: “Unë jam i pafajshëm”, “ishte një aksident”. Prokurorët dhe drejtuesit e policisë që ishin në vendngjarje mbetën të shtangur nga gjakftohtësia e autorit. Kur e pyetën, në fakt, pse nuk u hodh në ujë për të shpëtuar fëmijët, ai u përgjigj se nuk dinte not.

Ditari “dogji” fëmijë vrasësin

Metaxakis nuk kishte llogaritur asnjë të dhënë që kishte lënë pas vrasjes. Ky ishte ditari që ai la pranë vajzës së tij, ndërsa ajo ishte e lidhur në makinë ditën e vrasjeve. Përveç kësaj, policia kishte edhe dëshminë e vajzës së tij të madhe, e cila për fat kishte shpëtuar. Pak më vonë, telefonatat që ai kishte bërë pas krimit të trefishtë me ish-bashkëshorten dhe nënën e fëmijëve të tij i kishte bërë nga kompania e celularëve. Giorgos Metaxakis u konsiderua i paraburgosur, por drejtorët e burgjeve të Chania dhe Neapolis deklaruan se nuk mund të garantonin integritetin e tij fizik. Më në fund u dërgua në burgjet e Korydallos.

Gjyqi dhe lirimi

Më 19 mars 2001, fëmijëvrasësi 40-vjeçar, nën masa drakonike sigurie, u ul në bankën e të akuzuarve të Gjykatës Penale prej tre anëtarësh të Heraklion, Kretë. Familjarët e gruas së tij, Argyros Metaxakis, e kërcënuan se do ta linçonin si kur hyri në sallën e gjyqit, ashtu edhe kur u largua pas përfundimit të procesit dhe dënimit të tij. Giorgos Metaxakis nuk pranoi të kërkonte falje dhe nuk hapi gojën për të thënë asnjë fjalë, ndërsa dukej se ishte nën efektin e drogës. Ai u dënua njëzëri burgim të përjetshëm, pa asnjë zbutje, ndërsa vendimin e parë të gjykatës e bëri ankim.

Në dhjetor 2006, ai u ankua në Gjykatën e Apelit të Chania, por vendimi i shkallës së parë nuk u ndryshua. Më 26 nëntor 2018, pas 19 vitesh burgim në burgjet e Domokosit, u lirua nga burgu tashmë 60-vjeçari Giorgos Metaxakis, i dënuar me tre burgime të përjetshme. Ndër kushtet e lirimit ishte edhe ndalimi për të shkuar në Kretë ku jetojnë të afërmit e tij, si dhe familja e ish-bashkëshortes. Argjiro nuk dinte asgjë për lirimin e ish-bashkëshortit dhe u informua nga mediat, e habitur nga ky zhvillim./abcnews.al