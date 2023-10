Krimi financiar i dekadës: Njeriu që vodhi dhe humbi 3 miliardë dollarë

Stacioni i policisë, i vendosur pranë Universitetit të Gjeorgjisë në SHBA, është mësuar të marrë telefonata për vjedhje dhe përleshje nëpër lokale. Megjithatë, në mbrëmjen e 13 marsit 2019, policia mori një telefonatë ndryshe nga të tjerat.

Në telefon ishte 28-vjeçari Jimmy Zhong, një vendas që frekuentonte lokale të ndryshme të zonës. Por Zhong nuk ishte si gjithë të tjerët. Ai ishte një ekspert kompjuteri dhe kishte një sistem survejimi dixhital jashtëzakonisht të fuqishëm në shtëpinë e tij.

Atë natë, ai po telefononte për të raportuar një krim. Ai pretendoi se qindra mijëra dollarë në kriptovaluta ishin vjedhur nga shtëpia e tij. Zhong u përpoq t’i shpjegonte bashkëbiseduesit se çfarë kishte ndodhur saktësisht.

“Kam një sulm paniku. Unë jam një investitor bitcoin, është një gjë në internet…”, tha ai.

Një nga krimet më të mëdha në historinë e kriptove

Gjithçka që do të shpalosej më pas, megjithatë, do t’i jepte fund një gjuetie thuajse dhjetëvjeçare për një nga krimet më të mëdha të epokës së kriptove. Kjo do të çonte gjithashtu në sekuestrimin më të madh të kriptomonedhës nga një individ në historinë e SHBA.

Thirrja e urgjencës e Zhong-ut atë natë i dërgoi hetuesit drejt hetimeve që zbuluan një të vërtetë të errët rreth universit të hakerëve dhe atyre që janë përgjegjës për krijimin e kriptomonedhave.

Policia lokale po merrej me një nga rastet e para të enkriptimit dhe ishte e panjohur me botën e krimit të internetit. Kjo është arsyeja pse ai nuk arriti të bëjë ndonjë përparim në këtë çështje.

Kështu Zhong iu drejtua hetuesit privat lokal Robin Martinelli. Ai filloi duke shqyrtuar dosjen video të vëzhgimit në shtëpinë e Zhong. Duke parë pamjet nga nata e krimit, Martinelli vuri re një figurë mashkullore.

“Mund të themi se ata kishin veshur një kapuç, një kapuç gri, por më pas doli të ishte një maskë e zezë skish”, tha Martinelli.

I dyshuari dukej se e dinte rrugën e tij rreth shtëpisë së Zhong-ut, gjë që e bëri hetuesin të arrinte në përfundimin se fajtori ishte një mik, ose të paktën dikush që kishte dëgjuar Zhong duke u mburrur për sasinë e tij të bitcoin. Zhong nuk donte ta besonte.

“Ai u mërzit kur unë i thashë sedikush e dinte ku ndodheshin ato para”, tha Martinelli.

Dhe ai e kuptoi pse Zhong ishte aq i lënduar nga ideja që dikush afër tij mund ta kishte tradhtuar.

“Jimmy donte të ishte i dashur,” tha ai.

“Jimmy donte miq. Jimmy ishte një djalë i mirë, “tha ai.

Jeta luksoze

Në vitet para vjedhjes, Zhong ishte i njohur për shpenzimin e shumë parave në qytet. Qindra dollarë zhdukeshin në sekonda. Edhe pse ai jetonte në një shtëpi njëkatëshe të thjeshtë jashtë kampusit pranë banesave studentore, ai qëndroi gjithashtu në hotele luksoze si Ritz Carlton, Plaza dhe Waldorf Astoria.

Ai blente në dyqane luksoze si Louis Vuitton, Gucci dhe Jimmy Choo. Ai ngiste makina të bukura, duke përfshirë një Tesla. Bleu një shtëpi të dytë në Georgia. Festat e tij ishin epike.

Zhong po jetonte jetën e tij më të mirë pa asnjë burim të dukshëm të ardhurash. Me sa dinte të afërmit, ai nuk kishte punë. Ai u tha miqve të tij se ishte marrë me bitcoin herët, duke nxjerrë mijëra monedha në ditët e para të teknologjisë. Zhong u ka thënë njerëzve se ai ka qenë i përfshirë në kriptografi që në vitin 2009, viti kur bitcoin u shpik nga misteriozi Satoshi Nakamoto dhe një ekip i vogël zhvilluesish të lidhur në internet me krijuesin anonim të kriptove. Çfarëdo që bëri Zhong, ai fitoi shuma të mëdha parash.

Teksa brohoriste për ekipin e tij në Los Anxhelos, Zhong nuk mund ta dinte se një ekip i vogël agjentësh nga njësia e hetimit penal të IRS, të udhëhequr nga zyrtarë në të njëjtin qytet, po punonin shumë për të zgjidhur një krim tjetër të mëparshëm.

Vjedhja e madhe

Ajo që tërhoqi vëmendjen e hetuesve ishte një vjedhje në vitin 2012. Dikush kishte vjedhur 50,000 bitcoin nga një faqe interneti e errët e quajtur Silk Road, sipas CNBC. Kjo faqe ishte një nga tregjet e para të kriptove, ku blerës dhe shitës anonimë tregtonin të gjitha llojet e gjërave të paligjshme. Ishte plot me drogë, armë dhe materiale pornografike.

Me kalimin e viteve, vlera e bitcoin-it të vjedhur nga hakeri i Rrugës së Mëndafshit ishte rritur në më shumë se 3 miliardë dollarë. Studiuesit mund të gjurmojnë vendndodhjen e monedhës në blockchain, i cili është një libër publik i të gjitha transaksioneve. Por ata nuk mundën të shihnin identitetin e pronarit të ri të fondeve. Kështu ata panë dhe pritën me vite ndërsa hakeri lëvizte para nga një llogari në tjetrën.

Gabimi fatal

Chainalysis, një firmë analizash blockchain që gjurmoi kuletat dixhitale që përmbanin asetet e vjedhura të Rrugës së Mëndafshit, iu afrua një hap më afër hakerit kur ai bëri një gabim të vogël. Ai transferoi rreth 800 dollarë në një shkëmbim kriptosh që ndoqi rregullat e vendosura bankare, të tilla si kërkimi i emrave dhe adresave reale të mbajtësve të llogarive. Llogaria ishte e regjistruar në emrin e Zhong. Transaksioni u zhvillua në shtator 2019, gjashtë muaj pas thirrjes së Zhong në policinë lokale. Vetëm kjo nuk mjaftoi për të vërtetuar se Zhong ishte hakeri. Ata duhej të ishin të sigurt. Në atë kohë, hetimi i policisë për raportin e krimit të vetë Zhong ishte ngrirë.

“Kam marrë një telefonatë nga një agjent i IRS,” i tha CNBC Leter Judy Thompson, e cila drejton njësinë lokale të krimeve të pronës dhe financiare.

“Më pyeti, a mund të vij të flas me ty për Xhimin”? Së bashku, tre studiues thanë se dolën me një plan. Ata iu afruan Zhong duke përdorur një hile, duke i thënë se po hetonin krimin për të cilin ai kishte thirrur, një në të cilin një hajdut kishte vjedhur qindra mijëra dollarë nga bitcoinët e tij. Në fakt, ata po hetonin vetë Zhong për një krim që besonin se e kishte kryer.

Një krim miliard dollarësh

Kur të tre burrat trokitën në derën e shtëpisë së tij buzë liqenit në Gainesville, Zhong u përgjigj me emocion, sipas pamjeve nga kamerat e jashtme të shtëpisë. Oficerët i kërkuan të riut të hapte laptopin e tij dhe të shpjegonte se si i bleu bitcoin. Zhong u ul në divan pranë studiuesve dhe futi fjalëkalimin e tij, duke u kërkuar atyre që të largoheshin ndërsa ai shkruante. Kur u hap laptopi, forcat e rendit mund të shihnin portofolin e bitcoin.

“Ai kishte 60 ose 70 milionë dollarë bitcoin pranë nesh,” tha një nga hetuesit më vonë në një intervistë. Provat ishin të mjaftueshme për të bindur studiuesit se ata ishin në rrugën e duhur. Teksa u larguan nga shtëpia e Zhong, kërkuesit menduan se kishin gjetur njeriun e duhur.

Një nga krijuesit e Bitcoin?

Vizita e parë i lejoi hetuesit të merrnin një urdhër federal kontrolli për shtëpinë e Zhong. Zhong u shkatërrua.

“Ne gjetëm provat që po kërkonim”, thanë ata. Studiuesit zbuluan se qysh në vitin 2009, viti kur u shpik bitcoin, Zhong ishte mes një grupi të vogël zhvilluesish që punuan për të zhvilluar dhe përsosur teknologjinë. Megjithëse ndihma e tij ishte relativisht e vogël në krijim, studiuesit arritën në përfundimin se ai kontribuoi në kodin origjinal të bitcoin dhe u ofroi ide zhvilluesve të hershëm për tema kryesore, si për shembull, si të zvogëlohet madhësia e blockchain.

Me fjalë të tjera, një haker që ishte i përfshirë në zhvillimin e vetë bitcoin u bë një nga hajdutët më të mëdhenj të bitcoin të të gjitha kohërave. Zhong u akuzua për mashtrim. Pasi u deklarua fajtor, ai u dënua me një vit e një ditë burg federal. 33-vjeçari sot filloi të vuante dënimin e tij në kampin federal të burgut në Montgomery, Alabama, më 14 korrik 2023.

Qeveria amerikane sekuestroi asetet e tij. Në dëshminë e tij para gjykatësit përpara dënimit, Zhong tha se miliardat në bitcoin të vjedhur e bënë atë të ndihej i rëndësishëm. Avokati i tij pretendon se vjedhja nuk e ka dëmtuar kurrë qeverinë amerikane./Albeu.com/