Krifca-fermerëve të Bulqizës: Do të hapet treg në Tiranë ku mund të tregtoni falas

Ministrja e Bujqësisë, Frida Krifca, ndodhet sot në njësinë administrative Shupenzë në Bulqizë. Ajo njoftoi fermerët se në Tiranë do të hapet një treg i madh ku mund të tregtojnë falas fermerët.

Kur erdhëm me Blinda Ballukun në qarkun Dibër, detyrat që na dhanë fermerët ishte mungesa e daljes në treg për fermerët e vogël. U përgatit një projekti ri, për një treg në Bulqizë. Por nëse ka një kryefjalë për aksesin në treg është Rruga e Arbrit. Në Tiranë nuk do të kemi vetëm një monopol të tregut privat, por një treg publik-privat. Do të kemi një treg tjetër ku do të shesin rreth 2000 fermerë, jo vetëm ata të Tiranës por edhe të Dibrës dhe gjithë vendin. Tregtimi do të bëhet falas”, tha Krifca.