Kremlini pranon humbjet e konsiderueshme të trupave: Kjo është një tragjedi e madhe për ne! (VIDEO)

Deri më tani, sipas raporteve të huaja, një numër i lartë trupash ruse kanë humbur jetën në Ukrainë.

Rusia ka dhënë vlerësimin më të zymtë deri më tani të pushtimit të saj në Ukrainë, duke përshkruar “tragjedinë” e humbjeve në rritje të trupave.

Moska e ka pranuar më parë se sulmi i saj nuk ka përparuar aq shpejt sa donte, por të enjten zëdhënësi i Kremlinit Dmitry Peskov u ankua për numrin në rritje të vdekjeve.

Në një intervistë me Sky News, Peskov u pyet nëse lufta ishte një poshtërim për Rusinë duke pasur parasysh numrin e trupave të humbura.

“Kemi humbje të konsiderueshme të trupave. Dhe kjo është një tragjedi e madhe për ne”, u përgjigj Peskov.

Ai nuk ka specifikuar numrin e viktimave. Në fund të marsit, Rusia tha se kishte humbur 1,351 ushtarë, me 3,825 të tjerë të plagosur. Në të kundërt, një zyrtar i lartë i NATO-s vlerësoi në fund të marsit se midis 7,000 dhe 15,000 ushtarë rusë ishin vrarë në katër javë luftime në Ukrainë.

“We have significant losses of troops”.

Vladimir Putin’s press secretary Dmitry Peskov says it’s a “huge tragedy to us” to have lost Russian troops during the war in Ukraine.https://t.co/X3flQUBL0r

April 7, 2022