Kremlini: “Çmilitarizimi” i Ukrainës si Austria mund të shihet si një kompromis

Kremlini ka thënë se ideja për të krijuar një Ukrainë të çmilitarizuar si Austria mund të shihet si një kompromis për të sjellë fundin e luftës.

“Ky është një variant që po diskutohet aktualisht dhe që mund të shihet me të vërtetë si një kompromis,” u citua të ketë thënë zëdhënësi i Kremlinit Dmitry Peskov nga agjencia shtetërore ruse e lajmeve RIA.

Kushtet e çmilitarizimit që Rusia do të priste nuk janë ende të qarta, por duket se sugjerohet se Ukraina do të duhet të mbajë statusin neutral dhe vendi do të kishte ende forcat e veta të armatosura.

Austria ka ushtrinë e saj, por është e detyruar të neutralizohet nga Traktati i Shtetit Austriak i vitit 1955 dhe kushtetuta e saj, e cila ndalon hyrjen në aleanca ushtarake dhe krijimin e bazave të huaja ushtarake në territorin austriak./albeu.com