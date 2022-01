Kovaçevski zhvillon takimin e parë, pret ministren gjermane: Integrimi i Maqedonisë së Veriut është interes i BE-së

Kryetari i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, Dimitar Kovaçevski, sot e priti e priti ministren për Evropë dhe Klimë të Republikës Federale të Gjermanisë, Ana Lirman dhe me fjalët për mirëseardhje dhe pr vizitë të suksesshme pune në vendin tonë, u shpreh i kënaqur që në ditën e parë të punës si kryeministër realizon takim me përfaqësuesen e Qeverisë të vendit që është mik i dëshmuar i Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe mbështetës i fuqishëm për integrime evropiane të vendit tonë.

Në takim me ministren Ana Lirman, ku mori pjesë edhe ministri Bojan Mariçiq, Kryeministri Kovaçevski shprehu falënderim që qeveria e sapozgjedhur e RF të Gjermanisë, udhëhequr nga Kancelari Ollaf Shollc, zgjerimin e BE-së me Ballkanin Perëndimor e vendosi lartë në programin e koalicionit dhe veçanërisht që në mënyrë eksplicite e theksoi nevojën pa shtyrje të mëtejshme për të hapur kapitujt e para negociuese me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë si hap i ardhshëm i zgjerimit të BE-së ndaj rajonit.

Kryetari i Qeverisë Kovaçevski në takim theksoi se Republikën e Maqedonisë së Veriut, si vend kandidat i BE-së është i integruar në aspekt serioz me politikave kryesore të Brukselit, veçanërisht në Agjendën e gjelbër e cila ishte nga prioritetet kryesore të Procesit të Berlinit edhe atë pikërisht gjatë bashkë-udhëheqjes me procesin nga ana e Republikës së Bullgarisë dhe Republikës së Maqedonisë së Veriut kur bashkëpunimi rajonal e arriti nivelin më të lartë si një nga prioritetet më të rëndësishme të këtij procesi të sponsorizuar nga Berlini.

Në takim u theksua bashkëpunimi ekonomik me RF të Gjermanisë, me të cilin, si shtet nga i cili vijnë investimet më të mëdha, në të ardhmen vëmendje e veçantë do t’i kushtohet projekteve nga burimet e ripërtërishme të energjisë.

Në bisedën me ministren për Evropë Lirman, Kryeministri Kovaçevski theksoi se Qeveria e sapozgjedhur e Maqedonisë së Veriut është e përkushtuar që të vazhdojë në rrugën e reformave për anëtarësim në BE dhe të ndërmarrë veprime me vendosmëri në fusha kyçe si sundimi i ligjit dhe luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar.

Kovaçevski theksoi se vizitën e nesërme të Kryeministrit të Republikës së Bullgarisë Kirill Petkov e sheh si një hap drejt gjetjes së një zgjidhjeje të pranueshme reciproke me Sofjen në frymën e marrëdhënieve të mira fqinjësore për të zhbllokuar procedurën për vendosjen e një konference ndërqeveritare me BE-në si fillim i bisedimeve në Maqedoninë e Veriut për anëtarësim në BE.

Kryeministri Kovaçevski dhe ministrja Lirman u pajtuan se integrimi i plotë i Ballkanit Perëndimor është në interes politik, siguri dhe ekonomi të BE-së si investim gjeostrategjik për një Evropë stabile dhe me prosperitet./TV21