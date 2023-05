Kovaçevski në SHBA, pritet të takojë Blinkenin

Kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Dimitar Kovaçevski, është për vizitë pune në SHBA, ndërsa bashkë me kryeministrin është edhe ministri i Punëve të Jasthme, Bujar Osmani dhe zëvendëskryeministrja për Qeverisje të Mirë, Sllavica Gërkovsa.

Nesër Kovaçevski do të mbajë fjalim në mbledhjen e hapur të Këshillit për Siguri, në selinë e Kombeve të Bashkuara në New York.

Gjatë qëndrimit në Nju Jork, në kuadër të programit për shënimin e 30-vjetorit të anëtarësimit të Maqedonisë së Veriut në Kombet e Bashkuara, kryeministri Kovacevski do të takohet me përfaqësues të lartë të UNICEF-it dhe UNDP-së dhe do të trajtojë pritjen në OKB të organizuar me rastin e 30 vite nga anëtarësimi i Maqedonisë së Veriut në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Në kuadër të programit për shënimin e 30-vjetorit, kryeministri Kovaçevski do të marrë pjesë në panelin kushtuar diplomacisë parandaluese, ndërmjetësimit dhe politikës së miqësisë në selinë e OKB-së. Në të njëjtën kohë, kryeministri Kovaçevski do të marrë pjesë dhe do të mbajë fjalim në manifestimin e organizuar me rastin e festës së gjuhës maqedonase.

Në Uashington, kryeministri Kovaçevski do të takohet me Sekretarin e Shtetit të SHBA-së, Anthony Blinken, Përfaqësuesin Special të SHBA-së për Ballkanin Perëndimor dhe Zëvendës Ndihmës Sekretarin e Shtetit të SHBA-së, Gabriel Escobar, Zëvendës Këshilltarin e Sigurisë Kombëtare të SHBA-së, Jonathan Feiner. këshilltar i Sekretarit Amerikan të Shtetit, Derek Scholl, dhe me disa senatorë dhe kongresmenë amerikanë. Kryeministri Kovaçevski do të ketë takim edhe me anëtarët e bordit të Këshillit Atlantik.

Në kuadër të vizitës së punës në Uashington, kryeministri Kovacevski do të vizitojë Universitetin prestigjioz Johns Hopkins në Uashington, ku pas takimit me dekanin James Steinberg, kryeministri Kovacevski do të mbajë një ligjëratë për sfidat dhe mundësitë e Maqedonisë së Veriut dhe vendeve. të Ballkanit Perëndimor, në rrugën e tyre evropiane, duke pasur parasysh nevojën për zhvillim të shpejtë të rajonit./shenja