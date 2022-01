Kovaçevski gati të dorëzojë në Kuvend propozimin për Qeverinë e re të Maqedonisë së Veriut

Mandatuesi për kryeministër dhe lideri i LSDM-së Dimitar Kovaçevski, sot në pritet të dorëzojë përbërjen e re të Qeverisë dhe programin qeveritar.

Ky hap vjen pasi në seancat e mbrëmshme të Bordit Ekzekutiv dhe Qendror të LSDM-së, ai shpalli emrat e anëtarëve të kabinetit qeveritar.

Zëvndëskryeministre e Luftës Kundër Korrupsionit dhe Krimit, Zhvillimin e Qëndrueshëm dhe Resurse Njerëzore, është propozuar Sllavica Gërkovska, deputete e mëparshme e LSDM-së, zëvendëskryeministër i angazhuar për Çështje Ekonomike dhe Koordinimin e Resorëve Ekonomikë dhe Investimeve është caktuar zëvendëskryeministri aktual Fatmir Bytyqi, zëvendëskryeministër i Çështjeve Evropiane është propozuar Bojan Mariçiq, ministër i deritanishëm i Drejtësisë, kumtoi kryetari i LSDM-së, Dimitar Kovaçevski dje në konferencën për shtyp pas përfundimit të mbledhjeve të Këshillit ekzekutiv dhe qendror të partisë.

Ministre e Mbrojtjes është propozuar Sllavjanka Petrovska, deputete e LSDM-së, ish-zëvendësministre e Punëve të Brendshme në Qeverinë teknike, ministër i Punëve të Brendshme ministri aktual Oliver Spasovski, ministër i Drejtësisë, prof. dr. Nikolla Tupançevski nga Fakulteti Juridik në Shkup, ministër i Bujqësisë Lupço Nikollovski i cili edhe më parë e ka drejtuar këtë resor.

Ministre e Punës dhe Politikës Sociale është propozuar – Jovana Trençevska – drejtoreshë e Inspektoratit Shtetëror për Punë, ministre e Kulturës Bisera Kostadionova – Stojçevska, deputete aktuale e LSDM-së dhe paraprakisht profesoreshë në Fakultetin Pedagogjik në kuadër të Universitetit në Manastir. Ministër i Transportit dhe Lidhjeve është propozuar ministri aktual, Bllagoj Boçvarski.

Nga të gjithë këta, siç tha Kovaçevski, pret punë me përkushtimin maksimal në interes të qytetarëve dhe realizimin e premtimeve.

“Qeveria e re do të jetë me produktivitet të lartë në punë, e përkushtuar në sfidat ekonomike, si edhe në përforcimin e standardit jetësor të qytetarëve. Kemi vendosur vërtetë qëllime të larta por jam i sigurt se me shumë punë dhe zell do të mund t’i realizojmë”, deklaroi Kovaçevski.

Gjendja me pandeminë e Kovid-19 po monitorohet nga afër dhe në koordinim me Komisionin për Sëmundjet Infektive dhe Shtabin e Krizave do të veprojnë bashkërisht në mbrojtje të shëndetit të qytetarëve. Vaksinimi mbetet prioritet dhe për të, tha ai, duhet të intensifikohet edhe më tej.

Në lidhje me integrimet evropiane, ai theksoi se kemi qëndrime të qarta. Republika e Maqedonisë së Veriut, theksoi ai, ka katër raporte të njëpasnjëshme pozitive për anëtarësimin në BE dhe duhet të na jepet një datë për konferencën e parë ndërqeveritare.

“Sa i përket qëndrimeve tona që përcaktohen në Kuvend, gjuha maqedonase, identiteti maqedonas janë vijat tona të kuqe, sepse ne jemi maqedonas që jetojmë në Republikën e Maqedonisë së Veriut”, tha Kovaçevski.