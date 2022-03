Kovaçevski: Brukseli po vështron se si rusët përpiqen të minojnë reputacionin e NATO-s dhe BE-së në Ballkan

Në një deklaratë për “Nova”, kryeministri Dimitar Kovaçevski tha se u kishte thënë strukturave të NATO-s në Bruksel se Rusia në mënyrë agresive po përpiqet të minojë reputacionin dhe besimin e NATO-s dhe Bashkimit Evropian në Ballkan.

“Në mbledhjen e Këshillit të Atlantikut të Veriut, theksoi se aktivitetet agresive të Rusisë dhe rajonit të Ballkanit Perëndimor janë identifikuar dhe monitoruar me kujdes dhe se ato synojnë të cenojnë reputacionin dhe besimin në NATO dhe BE, për të shkaktuar një krizë sigurie që do të ndikojë në stabilitetin dhe prosperitetin e Ballkanit Perëndimor dhe do të krijojë dilemë për rolin strategjik të NATO-s dhe BE-së në rajon”, tha për “Nova”, kryeministri Dimitar Kovaçevski.

Në këtë kontekst, kryeministri theksoi nevojën për një rol më aktiv të NATO-s dhe BE-së për të ngushtuar hapësirën për ndikimin intensiv rus.

“Kjo është arsyeja pse unë kam theksuar se NATO dhe BE duhet të ruajnë besueshmërinë e politikave të tyre në rajon, në mënyrë që të forcojnë më tej sigurinë dhe të mbyllin vakumin që Rusia po përdor për të ushtruar ndikim. Politika e dyerve të hapura të NATO-s ka qenë një sukses historik që siguron paqe dhe siguri të qëndrueshme në të gjithë kontinentin evropian, pavarësisht mungesës së një perspektive të besueshme evropiane dhe euroatlantike për Ballkanin Perëndimor që mund të ketë tendenca të shumta negative”, shtoi Kovaçevski.