Kovaçevski: BE-ja duhet të ketë strategji të qartë për integrimin e pjesës tjetër të Ballkanit

“Nuk ekziston vend që është dashur të marrë vendime më të vështira dhe më të dhimbshme se ne. Maqedonia e Veriut e ndryshoi emrin e saj për t’u bërë anëtare e NATO-s dhe anëtare e BE-së. Dhe kur mbaroi me referendumin, kur Kuvendi votoi, NATO-ja reflektoi, ndërsa BE-ja jo”, tha sot kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Dimitar Kovaçevski në fjalimin e tij në panelin me temë “Rrugë të hapura: Ballkani është kthyer në lojë” në kuadër të Forumi Global të Sigurisë Globesek 2023 në Bratislavë.

“Këto janë fakte. Sepse aty kanë shpikur një lloj vetoje për shkak të sundimit të së drejtës dhe disa gjëra të tjera. Pavarësinë tonë si vend e kemi filluar para 32 vjetësh si pjesë e një vendi të dikurshëm më të madh. Ndërtonim institucione, krijonim institucione nga asgjëja. Ne filluam nga zero. Një pjesë e madhe e këtyre institucioneve janë ndërtuar së bashku me vendet e BE-së dhe me mbështetjen e SHBA-së. Ata me të vërtetë kanë aftësi të larta institucionale”, ka thënë Kovaçevski.

Sipas tij, siç raporton gazetari i MIA-s nga Bratislava, kur flasim për integritet, sundim të ligjit dhe demokraci, sikur po harrohen kriteret për anëtarësim nga Kopenhaga.

“A mendoni se të gjitha vendet që u anëtarësuan në BE ishin në nivelin e Francës, Gjermanisë dhe Suedisë? Unë nuk do të pajtohesha. Madje mund të them se integriteti i Kuvendit të Maqedonisë në aspektin e ankesave, në aspektin e antikorrupsionit është shumë më i lartë se ai i Parlamentit Evropian”, theksoi kryeministri Kovaçevski.

Ai kujtoi se vendi ka zbatuar reforma të vështira dhe për këtë arsye BE-ja dhe mbi të gjitha Këshilli Evropian duhet të kenë një strategji të qartë për integrimin e pjesës së mbetur të Ballkanit që nuk është pjesë e Unionit.

Kovaçevski foli edhe për sfidat me të cilat ballafaqohen vendet e Ballkanit Perëndimor, duke theksuar rëndësinë e krijimit të kushteve për bashkëpunim dhe nxitjen e rritjes ekonomike të vendeve të rajonit.

Madje, ai theksoi edhe rolin e Bashkimit Evropian për prosperitetin ekonomik të Ballkanit Perëndimor dhe gjetjen e rrugëve për partneritete ndërkombëtare.

Në vend të stigmatizimit të Ballkanit, Kovaçevski theksoi se ndonjëherë është mirë të dëgjohen mendimet e vendeve të Evropës Juglindore kur bëhet fjalë për çështje që janë në interes të BE-së në tërësi dhe Evropës si kontinent.

Mbështetja nga fondet evropiane është thelbësore për zhvillimin e vendeve të Ballkanit dhe anëtarësimi në BE është e vetmja rrugë për përparimin e tyre.

“Kur rritet hendeku në kuptimin ekonomik, do të thotë që ulet niveli arsimor, rritet hendeku i infrastrukturës, rritet hendeku i transportit, kemi edhe rritje të hendekut në efikasitetin e institucioneve. Besoj se pas luftës në Ukrainë, BE-ja e kuptoi gabimin strategjik që bëri disa vite më parë kur u vendos veto ndaj Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë. Kur bëni një gabim strategjik, nuk mund ta zgjidhni atë në 5 minuta”, tha ai.

Gabimet strategjike, sipas tij, kanë efektin e tyre për një periudhë të paktën 5 deri në 10 vjet.

“E di që kryetarja e Komisionit Evropian është një mike e madh e vendeve tona, por edhe një mike personal që na ka ndihmuar në momentet më sfiduese, sepse prej disa vitesh punojmë në një situatë krize me pandeminë, atë ekonomike dhe krizë energjetike. Ndihma që morëm ishte e nevojshme, në atë kohë, por duhet të theksoj gjithashtu se njerëzit tanë, institucionet tona, së bashku me kryeministrat e Shqipërisë dhe Greqisë, po punojnë së bashku për të zgjidhur krizën dhe kaluam dimrin,” tha kryeministri.

Kovaçevski potencoi se vendet në Evropën Juglindore dhe në Evropën Lindore janë ekonomikisht të forta, sepse janë anëtarë të BE-së. Duke e krahasuar atë me standardin e ish-Jugosllavisë, Kovaçevski tha se standardi atëherë ishte 10 herë më i lartë se standardi i disa vendeve anëtare aktuale të BE-së.

“Standardi i Jugosllavisë ishte 10 herë më i lartë se standardi i Sllovakisë, Polonisë, Hungarisë, Bullgarisë, Rumanisë së bashku. Dhe standardi i vendeve tuaja, sepse këtu shoh njerëz nga Sllovakia, Republika Çeke tani është më e mirë vetëm sepse ju jeni anëtarë të BE-së. Rruga e përparimit në Ballkanin Perëndimor, siç thoni ju, është anëtarësimi në BE. A do të vijë menjëherë apo sektorial, mënyra se si do të zbatohet”, tha Kovaçevski në fjalimin e tij në panel ku mori pjesë edhe kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama./shenja