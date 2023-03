Koreja e Jugut dhe Japonia: Një takim historik i armiqve

Nga BBC

Udhëheqësit e Koresë së Jugut dhe Japonisë takohen në Tokio të enjten në atë që është cilësuar si një “moment historik” në marrëdhëniet e tyre të tensionuara. Takimi vjen pikërisht kur Koreja e Veriut lëshoi një raund të katërt raketash brenda një jave.

Korrespondentët e BBC kanë shqyrtuar se çfarë është në rrezik në takimin e parë të tillë midis dy vendeve që nga viti 2011.

Seuli bëri lëvizjen e parë, por ka pritshmëri të larta

Presidenti i Koresë së Jugut, Yoon Suk Yeol, ka bërë një grusht shteti për të arritur këtë samit.

Kjo është hera e parë që një udhëheqës i Koresë së Jugut ftohet në Tokio për një takim të tillë në 12 vjet.

Marrëdhënia mes këtyre fqinjëve është rrënuar për dekada nga historia e tyre e vështirë. Koreja e Jugut u kolonizua nga Japonia nga viti 1910 deri në fund të Luftës së Dytë Botërore. Ushtarët japonezë detyruan qindra mijëra koreanë të punojnë në minierat dhe fabrikat e saj. Gratë u shtynë në skllavëri seksuale.

Këto plagë, ndonëse nuk janë më të freskëta, nuk harrohen dhe nuk falen.

Por javën e kaluar, presidenti Yoon hoqi dorë nga kërkesa që Japonia të kompensonte disa nga viktimat e skllavërisë së saj. Ai ra dakord që Koreja e Jugut do të mblidhte paratë në vend. Duke vepruar kështu, ai u përpoq të linte mënjanë të kaluarën për hir të sigurisë së Azisë verilindore.

Lideri i opozitës e quajti marrëveshjen “poshtërimin më të madh në historinë tonë”. Diplomatët janë të befasuar dhe të impresionuar në heshtje. Ata e shohin samitin si një veprim të guximshëm dhe të mprehtë, veçanërisht për një fillestar politik, pa përvojë në politikën e jashtme. Deri vitin e kaluar, Yoon ishte avokat.

Që nga marrja e detyrës, ai e ka bërë riparimin e kësaj marrëdhënieje të thyer një gur themeli të politikës së tij të jashtme. Me Korenë e Veriut të armatosur me armë bërthamore duke u bërë më e rrezikshme, Seuli do të përfitojë nga ndarja e inteligjencës me Tokion dhe që ushtritë e tyre të punojnë së bashku.

Ai gjithashtu dëshiron të kënaqë aleatin e tij, SHBA-në, e cila po përpiqet dëshpërimisht të tërheqë partnerët e saj më afër për të luftuar ngritjen e Kinës. Presidenti Joe Biden e përshëndeti marrëveshjen e Yoon me Japoninë si “një kapitull të ri novator”. Të nesërmen i dërgoi një ftesë në Shtëpinë e Bardhë për një vizitë prestigjioze shtetërore.

Kjo gjithashtu sinjalizon një kapitull të ri për vendin e Koresë së Jugut në botë. Presidenti Yoon dëshiron t’i japë fund asaj që ai e sheh si vizionin tunel të vendit të tij mbi Korenë e Veriut. Në vend të kësaj, ai po shikon nga jashtë, përtej Indo-Paqësorit, në rolin më të madh që mund të luajë Koreja e Jugut. Një ftesë e kryeministrit japonez Fumio Kishida në samitin e G7 të majit në Hiroshima do të ishte një mision i kryer.

Ka edhe shpërblime ekonomike që duhen korrur. Në vitin 2019, kur marrëdhëniet ishin veçanërisht të vështira, Japonia vendosi kufizime të eksportit për kimikatet që i duhen Seulit për të ndërtuar gjysmëpërçuesit e saj. Ngritja e këtyre është një përparësi kryesore, informoi një zyrtar i lartë qeveritar.

Ky samit ofron një shans për të riparuar vite të besimit të thyer. Deri më tani Seuli ka pranuar më shumë se Tokio. Siç më tha një diplomat i lartë, Koreja e Jugut ka kaluar nëpër pistën e vallëzimit, dritat ndezur, të gjithë duke parë, për të kërkuar fqinjin e saj të dalë. Japonia ka pranuar të kërcejë. Por Koreja e Jugut pret më shumë.

Një fitore strategjike edhe për Japoninë

Udhëheqësi i Koresë së Jugut do të ketë një sërë bisedimesh të nivelit të lartë për vizitën e tij të shumëpritur. Por Yoon Suk Yeol do të ketë gjithashtu një nga pjatat e tij të preferuara, “omurice”, ose oriz të skuqur të mbushur me një omëletë, sipas mediave lokale.

Gazeta japoneze Yomiuri raportoi se Fumio Kishida planifikon ta çojë Yoon në restorantin e famshëm Rengatei pasi ata të mbajnë një samit.

Zyrtarët e Ministrisë së Jashtme dhe të Mbrojtjes do të rifillojnë gjithashtu bisedimet për sigurinë, njoftoi agjencia japoneze e lajmeve Kyodo.

Të dy kombet pa dyshim do të përfitojnë nga lidhjet më të ngushta. Por kjo është një fitore strategjike dhe diplomatike për Japoninë. Ekonomia e tretë më e madhe në botë po përgatitet të presë samitin e G7 në maj në Hiroshima.

Kërcënimet e paraqitura nga Koreja e Veriut dhe Kina pa dyshim do të jenë në krye të axhendës. Lidhjet më të ngushta të sigurisë me Korenë e Jugut do t’i japin Japonisë një qëndrim shumë më të fortë, ndërsa adresojnë këto kërcënime dhe mënyrën se si t’i trajtojnë ato.

Kjo dërgon gjithashtu një mesazh të rëndësishëm për SHBA-në. Tokio dëshiron të sigurojë Uashingtonin se mund të mbështetet ende tek ai si një aleat dhe ndërmjetësues kryesor në një rajon gjithnjë e më të paqëndrueshëm dhe të paqëndrueshëm.

Yoon është presidenti i parë i Koresë së Jugut që viziton Japoninë që nga viti 2019, kur marrëdhëniet midis Tokios dhe Seulit ranë për shkak të mosmarrëveshjes së punës së detyruar gjatë sundimit kolonial të Japonisë në gadishullin Korean.

Udhëheqësit e të dy vendeve u takuan shkurtimisht në G20 atë vit, por nuk ishte domethënëse sepse nuk pati bisedime dypalëshe.

Tensionet u përshkallëzuan gjithashtu kur Tokio vendosi kufizime të eksportit për materialet e teknologjisë së lartë, siç janë kimikatet e përdorura për të bërë ekranet e smartfonëve, ekranet e televizorit dhe gjysmëpërçuesit.

Kur Koreja e Jugut njoftoi në fillim të këtij muaji një plan për të zgjidhur mosmarrëveshjen e gjatë, pati një ndjenjë eksitimi për një fillim të ri, të paktën mes diplomatëve dhe politikanëve.

Kishida përshëndeti masën dhe Ministri i Jashtëm Yoshimasa Hayashi përshëndeti përpjekjen për “kthimin e lidhjeve në një gjendje të shëndetshme” ndërsa të dyja palët njoftuan bisedimet për kthimin e kufizimeve tregtare të vendosura pothuajse katër vjet më parë.

Ky afrim nuk mund të vinte në një moment më vendimtar. Jo vetëm për dy fqinjët, por aleatin e tyre të përbashkët strategjik, SHBA-në.

Joe Biden tha në një deklaratë se ky ishte “një kapitull i ri novator i bashkëpunimit dhe partneritetit midis dy prej aleatëve më të ngushtë të Shteteve të Bashkuara”.

“Kur të realizohen plotësisht, hapat e tyre do të na ndihmojnë të mbështesim dhe avancojmë vizionin tonë të përbashkët për një Indo-Paqësor të lirë dhe të hapur,” shtoi ai.

Por kjo nuk do të jetë e qetë për asnjë nga liderët. Ka ende një tension të madh historik dhe mosbesim midis politikanëve të vijës së ashpër të të dy vendeve.

Megjithatë, tani për tani, fqinjët përballen me një kërcënim të përbashkët dhe gjithnjë në rritje. Kjo vizitë po ndodh në të njëjtën javë kur Koreja e Veriut lëshoi të paktën dy raketa balistike me rreze të shkurtër veprimi drejt Detit të Japonisë.

Pheniani po zhvillon raketa më të forta dhe më të avancuara, dhe ka shqetësime se së shpejti do të testojë armë bërthamore.

Kina po zgjerohet në mënyrë agresive në rajon dhe projekti i saj i dyshuar i bazës ushtarake në Ishujt Solomon (të cilin Pekini e mohon) ka shqetësuar Uashingtonin dhe aleatët e tij në Azi-Paqësor.

Muajin e kaluar, pasi SHBA-të rrëzuan balonat spiune kineze, qeveria e Japonisë tha se dyshonte se tre objekte fluturuese të paidentifikuara të vërejtura mbi territorin e vendit që nga viti 2019, ishin balona spiune kineze.

Ministria e Mbrojtjes e Japonisë tha se do të rishikonte rregullat e saj mbi përdorimin e forcës në lidhje me çdo shkelje të ardhshme të hapësirës ajrore të vendit nga një balonë e huaj. Ministri i Mbrojtjes Yasukazu Hamada la të kuptohet më herët se qeveria nuk do të përjashtonte mundësinë e rrëzimit të balonave të tilla të huaja.

Japonia është gjithashtu e shqetësuar vazhdimisht për çdo agresion të mundshëm kinez ndaj Tajvanit, i cili në mënyrë të pashmangshme do ta tërheqë atë. Këto ankthe vazhdojnë të thellohen sa më shumë që Pekini anon drejt Moskës në luftën e vazhdueshme në Ukrainë.

Japonia dhe Koreja e Jugut ndajnë një histori të ngjeshur, por të dy vendet tani përballen me një të tashme gjithnjë e më të tensionuar dhe një të ardhme të pasigurt kur bëhet fjalë për sigurinë rajonale./albeu.com