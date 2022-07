Konsumoni kos cdo ditë? Mësojini disa gjëra të cilat nuk i keni ditur për kosin

1) Përmban një raport të lartë në laktobacillius, bak tere që ndihmojnë në funksionimin e tretjes, imunitetit dhe përthithjes së elementeve ushqyese.

2) Është një produkt fermentimi.

3) Përmban një sasi të lartë në proteina (100gr kos me 2% yndyra na ofrojnë 53kcal nga të cilat 4gr proteina, 5,3gr karbohidrate, 2gr yndyrë dhe 170mg kalcium dhe 140mg fosfor).

4) Këshillohet të konsumohet edhe nga personat që nuk kanë intolerancë nga laktoza.

5) Përmban vitaminë D.

6) Përmban vitaminën b12.

7) Këshillohet të konsumohet pas marrjes së antibio tikeve (parandalon inf. eksionet).

8) Nëse kombinohet me drithëra të pa përpunuara (p.sh. tërshërë ose buke thekre ose fara) është një vakt ideal për mëngjes me pak kalori por dhe që do t’ju bëjë të ndiheni të ngopur.

9) Këshillohet më mirë të konsumoni kos të skemuar me 1-2 % yndyrë, kujdes jo 0% yndyrë (nuk përmban vitaminat që treten në yndyrë).

10) Kujdes! Kosi që ofrohet në supermarkete së bashku me fruta zakonisht ka përmbajte dhe në qumësht pluhur. Këshillohet të shikoni me vëmendje etiketën