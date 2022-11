“Konsiderohet si “babai” i Revolucionit Iranian, protestuesit i vënë flakën shtëpisë së Ajatollah Khomeinit

Protestuesit iranianë kanë djegur shtëpinë e vjetër të themeluesit të regjimit Ayatollah Khomeini ndërsa demonstratat vazhduan megjithë shtypjen e ashpër, treguan pamjet e mediave sociale.

Videot në internet kapën protestuesit duke sulmuar shtëpinë e vjetër të liderit, e cila ishte kthyer në një muze në një nderim për arkitektin e Revolucionit Iranian që krijoi Republikën Islamike në 1979.

Protestuesit në Khomein, vendlindja e ish-liderit dhe ku ndodhet muzeu, brohoritën parulla që kërkonin fundin e regjimit represiv, ndërsa pamjet tregonin pronën në zjarr.

Remarkable: Protestors in Iran torched the ancestral home (now a museum) of Ayatollah Khomeini, the father of the 1979 revolution, in the town of Khomein. pic.twitter.com/ikWMVVfzfM

— Karim Sadjadpour (@ksadjadpour) November 18, 2022