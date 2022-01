Konsiderohet një bimë e shenjtë: Vendosni një gjethe dafine në portofol, do të jetë vendimi juaj më i mirë në jetë, ja pse

Gjethja e dafinës është konsideruar një bimë e shenjtë për mijëra vjet. Është një shtesë e shkëlqyer për pjatat, i jep ushqimit një aromë specifike dhe e bën atë më të shijshëm, ndihmon në të përzierat dhe rregullon sheqerin në gjak, dhe çaji me gjethe dafine qetëson kollën.

Gjethja e dafinës gjithashtu mund të rivendosë ngjyrën origjinale të rrobave që keni lyer gabimisht dhe ka shumë besime që pretendojnë se kjo bimë ndihmon për të tërhequr lumturinë dhe pasurinë në shtëpi, shkruan albeu.com.

Besohet se fleta e dafinës është një “hajmali e fuqishme” e mirëqenies financiare dhe se do të tërheqë para në këtë mënyrë.

– Nëse do të shkoni në një takim të rëndësishëm dhe veçanërisht në atë që ka të bëjë me financat tuaja, duhet të mbani në dorë (ose në rastin më të keq, në ditar) një gjethe dafine aromatik. Do t’ju japë besim dhe do t’ju sjellë lumturi.

– Për të pasur gjithmonë para në portofolin tuaj, duhet të vendosni një gjethe të vogël dafine në të – në një xhep të fshehtë. Kjo do të tërheqë kartëmonedha të reja.

– Vendosni një gjethe dafine në vendin ku mbani para. Ky ritual do të ndihmojë në përshpejtimin e rritjes së pasurisë.

– Kur Hëna është e re, shkruani një dëshirë në gjethen e dafinës dhe përpiquni të mos e dëmtoni atë me atë rast. Vendoseni këtë fletë në një vend të fshehur me para dhe kur hëna të jetë e plotë, digjeni atë. Hidhni hirin jashtë dhe prisni që ëndrrat tuaja të realizohen së shpejti.

– Kur të mbushet Hëna, skuqeni gjethen e dafinës në një tigan në zjarr të ulët.Për të rritur aromën këshillohet që gjethet t’i spërkatni lehtë me vaj ulliri. Kur përmbajtja e tiganit të nuhasë, fikeni sobën dhe lëreni erën të hyjë në të gjitha dhomat.

Gjethja e dafinës vlerësohet prej kohësh si një erëz e lartë që u jep pjatave një aromë të veçantë, por edhe si një ilaç natyral që ka efekte anti-inflamatore dhe antiseptike. albeu.com/