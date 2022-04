Kongresi i PS, Spiropali: E kemi fituar betejën me kanabisin, do të legalizojmë mjekësorin

Ministrja e Shtetit për Marrëdhëniet me Parlamentin, Elisa Spiropali përpara delegatëve socialistë në Kongresin e PS, deklaroi se Shqipëria e ka fituar luftën me kanabisin.

Sipas ministres, vendi ynë nuk është më në hartën e vendeve problematike. Për rrjedhojë, vazhdoi Spiropali, qeveria do të nisë punën për legalizimin e kanabisit, pasi 61% e qytetarëve shqiptarë u shprehën pro.

“Luftën me bimët narkotike e kemi fituar. Shqipëria ka dalë nga harta e vendeve problematike. 61% shqiptarë janë dakord që vendi të kontrollohu kultivimin e kanabisit për qëllime mjekësore. Një qasje e tillë do të dekurajojë ilegalitetin dhe kriminalitetin. Ne do e dëgjojmë zërin e tyre dhe do të hapim një front të ri pune dhe duke luftuar kriminalizimin e këtij fenomeni”, tha Spiropali.

Më tej ministrja u ndal edhe tek “Ballkani i Hapur”, nismë të cilën e konsideron në interes të Shqipërisë.

“Nisma e Ballkanit të Hapur është në interes thelbësor të Shqipërisë dhe të gjithë shqiptarëve në rajon. I jep më shumë frymëmarrje lëvizjes së mallrave. Qarkullimi i mallrave në këtë treg ëhstë fragmentarizuar”, u shpreh ajo.