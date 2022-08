Konflikti Mbappe-Neymar, drejtuesit e klubit takim brenda javës me dy sulmuesit

Sezoni 2022/23 mund të jetë vetëm disa javë i vjetër, por tashmë ka tension dhe trazira në dhomën e zhveshjes në Paris Saint-Germain, duke çuar në një takim për të qetësuar situatën.

Edhe pse kampionët francezë fituan 5-2 kundër Montpellier në fundjavë, Neymar dhe Kylian Mbappe ishin të nervozuar me njëri-tjetrin në fushë.

Francezi u ndal në një moment kur Neymar nuk ia kaloi topin, me atë klip që u bë viral.

Mbappe më pas i kërkoi topin Neymar për penalltinë e dytë të ndeshjes nga PSG, edhe pse francezi kishte humbur përpjekjen e parë.

Neymar mbajti topin dhe shënoi, përpara se të pëlqejë një postim në Twitter, i cili kritikoi Mbappe dhe vendimin për ta bërë atë ekzekutuesin kryesor të penalltive të skuadrës.

PSG do të ndërhyjë dhe do të flasë me Neymar dhe Mbappe

Sipas “L’Equipe”, hierarkia e PSG-së ka vendosur të ndërhyjë tani, përpara se situata të përshkallëzohet.

Trajneri Christophe Galtier dhe këshilltari sportiv Luis Campos do të flasin me të dy sulmuesit në një moment të kësaj jave, sipas botimit francez.

Ata do të bëjnë thirrje për qetësi dhe do t’u kërkojnë lojtarëve të punojnë së bashku për të mirën e ekipit.

Ka raportime se lojtarët e tjerë në PSG, si Neymar dhe madje edhe Lionel Messi, nuk janë të kënaqur me atë se sa Mbappe është bërë gur themeli i projektit të PSG-së, pas rinovimit të kontratës së tij.

Thuhet se shoqëruesit e Neymar janë të pakënaqur me hierarkinë e PSG-së, kështu që kjo mund të dalë në takimin e ‘ajrit të pastër’.

Braziliani madje ishte lidhur me një largim nga klubi në fillim të kësaj vere, por më pas ishte vendosur të qëndronte dhe të vazhdonte të punonte për të sjellë një Kupë të parë Evropiane në Paris.

Nëse Mbappe, Neymar dhe Messi mund të punojnë së bashku, PSG padyshim ka një vijë të parë të shkëlqyer. Por, ndoshta ky është një nëse i madh./ h.ll/albeu.com